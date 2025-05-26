Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH MEMYMIND làm việc tại Nghệ An thu nhập 6 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH MEMYMIND
Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nghệ An: 39 Hồ Hán Thương, phường Cửa Nam, TP Vinh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
- In đơn hàng, đóng gói hàng.
- CSKH trên các sàn TMĐT ( Shopee, Lazada, TikTok…).
- Kiểm tra và xử lý các đơn hàng hoàn.
- Kiểm đếm, sắp xếp kho hàng hóa
- Thực hiện các công việc khác theo sự giao phó của Quản lý.
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm xử lý vận đơn trên sàn TMDT là một lợi thế (không có được đào tạo).
Chăm chỉ, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc
Đảm bảo hoàn thành công việc đúng tiến độ.
Sử dụng thành thạo máy tính
Tại CÔNG TY TNHH MEMYMIND Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương 6-8 triệu/tháng + thưởng đánh giá hàng quý theo mức độ hoàn thành công việc.
- Tăng lương định kì 1 năm/ 1 lần nếu hoàn thành tốt công việc
- Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội cao thăng tiến lên vị trí quản lý.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
- Được đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEMYMIND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
