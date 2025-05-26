Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH MEMYMIND làm việc tại Nghệ An thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: 39 Hồ Hán Thương, phường Cửa Nam, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

- In đơn hàng, đóng gói hàng.

- CSKH trên các sàn TMĐT ( Shopee, Lazada, TikTok…).

- Kiểm tra và xử lý các đơn hàng hoàn.

- Kiểm đếm, sắp xếp kho hàng hóa

- Thực hiện các công việc khác theo sự giao phó của Quản lý.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm xử lý vận đơn trên sàn TMDT là một lợi thế (không có được đào tạo).

Chăm chỉ, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc

Đảm bảo hoàn thành công việc đúng tiến độ.

Sử dụng thành thạo máy tính

Tại CÔNG TY TNHH MEMYMIND Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 6-8 triệu/tháng + thưởng đánh giá hàng quý theo mức độ hoàn thành công việc.

- Tăng lương định kì 1 năm/ 1 lần nếu hoàn thành tốt công việc

- Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội cao thăng tiến lên vị trí quản lý.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Được đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEMYMIND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin