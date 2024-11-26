Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu Ao Vàng, đường Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Nhận, kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa khi nhập kho.

Sắp xếp, phân loại và lưu trữ hàng hóa trong kho một cách khoa học, đảm bảo an toàn và dễ dàng tìm kiếm.

Quản lý hàng tồn kho, cập nhật số lượng hàng hóa thường xuyên.

Đóng gói và chuẩn bị hàng hóa cho việc xuất kho.

Phối hợp với bộ phận giao nhận để đảm bảo hàng hóa được giao đúng thời gian và địa điểm.

Thực hiện các báo cáo liên quan đến hàng tồn kho và hoạt động kho.

Vệ sinh và giữ gìn vệ sinh kho hàng sạch sẽ, ngăn nắp.

Tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong kho.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Trung thực, cẩn thận, chịu khó.

Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm kho.

Thành thạo vi tính văn phòng là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN).

Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc.

Thu nhập cạnh tranh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin