Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 3/71 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Kiểm tra chất lượng, đánh giá, phân loại, từng sản phẩm nhằm đảm bảo tiêu chuẩn kĩ thuật của từng nhãn trước khi nhập kho thành phẩm

Tham gia duyệt mẫu đầu chuyền gửi lên từ xưởng và các đối tác gia công nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và đơn hàng theo đúng tiêu chuẩn kĩ thuật

Phối hợp với Bộ phận Phát triển sản phẩm xử lý các vấn đề phát sinh nhằm đảm bảo tiến độ sản xuất và chất lượng sản phẩm

Báo cáo tiến độ công việc định kì

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của quản lý trực tiếp

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm ở vị trí tương đương

Am hiểu về quy trình kiểm tra chất lượng mặt hàng thời trang

Hiểu biết về sản phẩm công ty

Tỉ mỉ, cẩn thận, linh hoạt, trung thực

Thu nhập: 6 - 9 triệu/tháng

Định hướng phát triển nghề nghiệp theo năng lực cá nhân.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ /tết, lương tháng 13 và chế độ đãi ngộ khác: Du lịch, đào tạo, thưởng KPI, Thưởng hiệu quả công việc (OKR), thưởng kết quả kinh doanh, thưởng ý kiến sáng kiến, thưởng thành tích vượt trội, thưởng cống hiến, Chính sách mua hàng nội bộ

Cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc chuyên nghiệp

Chính sách hỗ trợ 50% phí nhà ở chung cư mini, homestay của hệ thống

