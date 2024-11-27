Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ Phần Lamer
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công ty Cổ Phần Lamer

Nhân viên kho

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty Cổ Phần Lamer

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 3/71 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra chất lượng, đánh giá, phân loại, từng sản phẩm nhằm đảm bảo tiêu chuẩn kĩ thuật của từng nhãn trước khi nhập kho thành phẩm
Tham gia duyệt mẫu đầu chuyền gửi lên từ xưởng và các đối tác gia công nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và đơn hàng theo đúng tiêu chuẩn kĩ thuật
Phối hợp với Bộ phận Phát triển sản phẩm xử lý các vấn đề phát sinh nhằm đảm bảo tiến độ sản xuất và chất lượng sản phẩm
Báo cáo tiến độ công việc định kì
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm ở vị trí tương đương
Am hiểu về quy trình kiểm tra chất lượng mặt hàng thời trang
Hiểu biết về sản phẩm công ty
Tỉ mỉ, cẩn thận, linh hoạt, trung thực

Tại Công ty Cổ Phần Lamer Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 6 - 9 triệu/tháng
Định hướng phát triển nghề nghiệp theo năng lực cá nhân.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ /tết, lương tháng 13 và chế độ đãi ngộ khác: Du lịch, đào tạo, thưởng KPI, Thưởng hiệu quả công việc (OKR), thưởng kết quả kinh doanh, thưởng ý kiến sáng kiến, thưởng thành tích vượt trội, thưởng cống hiến, Chính sách mua hàng nội bộ
Cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc chuyên nghiệp
Chính sách hỗ trợ 50% phí nhà ở chung cư mini, homestay của hệ thống

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Lamer

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Lamer

Công ty Cổ Phần Lamer

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 3/71, Hoàng Văn Thái - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

