Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Sukha Capital làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 267 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho

· Kiểm soát hàng nhập, xuất kho

· Sắp xếp, phân loại, in đơn hàng và đóng gói hàng hoá

· Vận chuyển hàng hoá trong nội thành hoặc mang hàng cho công ty vận chuyển

Yêu Cầu Công Việc

· Trình độ: Từ Trung cấp trở lên

· Không yêu cầu kinh nghiệm. Các ứng viên đang học tại các trường trung cấp cao đẳng, trường đào tạo nghề là một lợi thế.

· Ham học hỏi, có mong muốn nâng cao kỹ năng, trình độ của bản thân.

· Thái độ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, chăm chỉ, có sức khỏe tốt

· Có xe máy

Tại Công ty TNHH Sukha Capital Thì Được Hưởng Những Gì

· Hỗ trợ ăn trưa, tiền đi lại

· Tham gia nghỉ mát, du lịch hàng năm

· Được thưởng Lễ, Tết, tháng thứ 13 khi hoàn thành tốt công việc

· Môi trường làm việc thận thiện, trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến nhanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sukha Capital

