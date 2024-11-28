Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Sukha Capital làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH Sukha Capital
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 267 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
· Kiểm soát hàng nhập, xuất kho
· Sắp xếp, phân loại, in đơn hàng và đóng gói hàng hoá
· Vận chuyển hàng hoá trong nội thành hoặc mang hàng cho công ty vận chuyển
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
· Trình độ: Từ Trung cấp trở lên
· Không yêu cầu kinh nghiệm. Các ứng viên đang học tại các trường trung cấp cao đẳng, trường đào tạo nghề là một lợi thế.
· Ham học hỏi, có mong muốn nâng cao kỹ năng, trình độ của bản thân.
· Thái độ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, chăm chỉ, có sức khỏe tốt
· Có xe máy
Tại Công ty TNHH Sukha Capital Thì Được Hưởng Những Gì
· Hỗ trợ ăn trưa, tiền đi lại
· Tham gia nghỉ mát, du lịch hàng năm
· Được thưởng Lễ, Tết, tháng thứ 13 khi hoàn thành tốt công việc
· Môi trường làm việc thận thiện, trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến nhanh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sukha Capital
