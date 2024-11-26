Tuyển Nhân viên kho D&A LIVING COLLECTION làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

- Tiếp nhận hàng hóa từ nước ngoài gửi về, kiểm tra số lượng, chất lượng và chủng loại hàng hóa theo chứng từ và tiêu chuẩn công ty

- Thực hiện xếp dỡ hàng hóa từ container vào kho lưu trữ của công ty

- Đảm bảo hàng hóa được bảo quản đúng cách, tránh hư hỏng, mất mát

- Giao hàng cho khách hàng đúng thời gian, địa điểm và đảm bảo an toàn hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

- Kiểm tra và sửa chữa các lỗi nhỏ của sản phẩm (nếu có) trước khi giao hàng cho khách.

- Báo cáo và đề xuất phương án sửa chữa đối với các trường hợp hư hỏng nghiêm trọng cần bảo hành hoặc đổi trả