Tuyển Nhân viên kho D&A LIVING COLLECTION làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại D&A LIVING COLLECTION
- Hà Nội: 489 Hoàng Quốc Việt
- Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
- Tiếp nhận hàng hóa từ nước ngoài gửi về, kiểm tra số lượng, chất lượng và chủng loại hàng hóa theo chứng từ và tiêu chuẩn công ty
- Thực hiện xếp dỡ hàng hóa từ container vào kho lưu trữ của công ty
- Đảm bảo hàng hóa được bảo quản đúng cách, tránh hư hỏng, mất mát
- Giao hàng cho khách hàng đúng thời gian, địa điểm và đảm bảo an toàn hàng hóa trong quá trình vận chuyển.
- Kiểm tra và sửa chữa các lỗi nhỏ của sản phẩm (nếu có) trước khi giao hàng cho khách.
- Báo cáo và đề xuất phương án sửa chữa đối với các trường hợp hư hỏng nghiêm trọng cần bảo hành hoặc đổi trả
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại D&A LIVING COLLECTION Thì Được Hưởng Những Gì
- Thời gian làm việc : theo yêu cầu CV
- Chế độ phúc lợi đầy đủ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại D&A LIVING COLLECTION
