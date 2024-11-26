Tuyển Nhân viên kho D&A LIVING COLLECTION làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Nhân viên kho D&A LIVING COLLECTION làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

D&A LIVING COLLECTION
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
D&A LIVING COLLECTION

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại D&A LIVING COLLECTION

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 489 Hoàng Quốc Việt

- Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Tiếp nhận hàng hóa từ nước ngoài gửi về, kiểm tra số lượng, chất lượng và chủng loại hàng hóa theo chứng từ và tiêu chuẩn công ty
- Thực hiện xếp dỡ hàng hóa từ container vào kho lưu trữ của công ty
- Đảm bảo hàng hóa được bảo quản đúng cách, tránh hư hỏng, mất mát
- Giao hàng cho khách hàng đúng thời gian, địa điểm và đảm bảo an toàn hàng hóa trong quá trình vận chuyển.
- Kiểm tra và sửa chữa các lỗi nhỏ của sản phẩm (nếu có) trước khi giao hàng cho khách.
- Báo cáo và đề xuất phương án sửa chữa đối với các trường hợp hư hỏng nghiêm trọng cần bảo hành hoặc đổi trả

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- TC nghề, TC trở lên

Tại D&A LIVING COLLECTION Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm từ 7 -9 tr/tháng, bao ăn trưa
- Thời gian làm việc : theo yêu cầu CV
- Chế độ phúc lợi đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại D&A LIVING COLLECTION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

D&A LIVING COLLECTION

D&A LIVING COLLECTION

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

