Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH BAMECA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH BAMECA
- Hà Nội: BT01 galaxy 4 – KĐT Galaxy, Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Kiểm tra các chứng từ nhập / xuất hàng theo đúng quy định.
- Thực hiện việc nhập và xuất hàng kho có đầy đủ chứng từ.
- Nhận các chứng từ giao hàng, yêu cầu xuất hàng, lưu và chuyển cho bộ phận mua hàng hoặc kinh doanh theo quy định.
- Phối hợp với phòng kĩ thuật kiểm tra chất lượng hàng nhập/xuất kho
- Theo dõi hàng hóa xuất nhập tồn. Kiểm kê hàng tồn kho và báo cáo hàng tháng.
- Hàng về kiểm tra đối chiếu số lượng thực tế với thông tin của mua hàng cung cấp theo biên bản, khớp đem hàng vào kho.
- Trực tiếp sắp xếp các loại hàng hóa trong kho, tuân thủ theo quy định về hệ thống kho của Công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Phòng
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- ưu tiên có bằng B2 lái xe oto có kinh nghiệm
- Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, nguyên tắc, chịu được áp lực công việc
Đối với thủ kho:
- Nam: tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
- Đã có kinh nghiệm tại vị trí thủ kho; Ưu tiên các ứng viên có kiến thức về phần cứng, linh kiện điện tử
- Am hiểu công việc quản lý kho vật tư, hàng hóa
- Hiểu rõ về quy cách sản phẩm, quy trình xuất nhập tồn kho.
- Sử dụng thành thạo Word, Excel, phần mềm MISA
Tại CÔNG TY TNHH BAMECA Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại và các công tác phí khác (nếu có)
- Được tham gia BHXH, BHYT theo quy định của Luật Lao động và các chương trình Bảo hiểm SK, khám SK định kỳ khi là nhân viên chính thức
- Xét duyệt tăng lương 1 lần/năm dựa trên kết quả công việc & khả năng tiến bộ của bản thân
- Tham gia các buổi Team-building, liên hoan Công ty
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện. Cấp trên lắng nghe và hỗ trợ tuyệt đối để thực hiên các mục tiêu chung của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BAMECA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
