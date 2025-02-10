Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH BAMECA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BT01 galaxy 4 – KĐT Galaxy, Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Kiểm tra các chứng từ nhập / xuất hàng theo đúng quy định.

- Thực hiện việc nhập và xuất hàng kho có đầy đủ chứng từ.

- Nhận các chứng từ giao hàng, yêu cầu xuất hàng, lưu và chuyển cho bộ phận mua hàng hoặc kinh doanh theo quy định.

- Phối hợp với phòng kĩ thuật kiểm tra chất lượng hàng nhập/xuất kho

- Theo dõi hàng hóa xuất nhập tồn. Kiểm kê hàng tồn kho và báo cáo hàng tháng.

- Hàng về kiểm tra đối chiếu số lượng thực tế với thông tin của mua hàng cung cấp theo biên bản, khớp đem hàng vào kho.

- Trực tiếp sắp xếp các loại hàng hóa trong kho, tuân thủ theo quy định về hệ thống kho của Công ty.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Phòng

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, sức khỏe tốt, ưu tiên có kinh nghiệm.

- ưu tiên có bằng B2 lái xe oto có kinh nghiệm

- Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, nguyên tắc, chịu được áp lực công việc

Đối với thủ kho:

- Nam: tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

- Đã có kinh nghiệm tại vị trí thủ kho; Ưu tiên các ứng viên có kiến thức về phần cứng, linh kiện điện tử

- Am hiểu công việc quản lý kho vật tư, hàng hóa

- Hiểu rõ về quy cách sản phẩm, quy trình xuất nhập tồn kho.

- Sử dụng thành thạo Word, Excel, phần mềm MISA

Tại CÔNG TY TNHH BAMECA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực cá nhân + Thưởng Lễ, Tết

- Hỗ trợ phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại và các công tác phí khác (nếu có)

- Được tham gia BHXH, BHYT theo quy định của Luật Lao động và các chương trình Bảo hiểm SK, khám SK định kỳ khi là nhân viên chính thức

- Xét duyệt tăng lương 1 lần/năm dựa trên kết quả công việc & khả năng tiến bộ của bản thân

- Tham gia các buổi Team-building, liên hoan Công ty

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện. Cấp trên lắng nghe và hỗ trợ tuyệt đối để thực hiên các mục tiêu chung của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BAMECA

