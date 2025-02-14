Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH MTV Khỏe đẹp bền vững làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH MTV Khỏe đẹp bền vững
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 44 Đường Bờ Sông, Mễ Trì, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Soạn hàng theo đơn.
Kiểm kê, theo dõi số lượng hàng hóa.
Thực hiện dán tem, nhãn phụ theo quy định.
Sắp xếp, phân loại và bảo quản hàng hóa trong kho.
Chuẩn bị các chứng từ giao hàng.
Thực hiện việc giao hàng nếu cần.
Hỗ trợ các công việc phát sinh khác
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam sức khỏe tốt.
Có xe máy.
Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong công tác quản lý kho bãi.
Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình, làm việc có trách nhiệm.
Có xe máy.
Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong công tác quản lý kho bãi.
Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình, làm việc có trách nhiệm.
Tại Công ty TNHH MTV Khỏe đẹp bền vững Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện và học hỏi cao.
Được ký hợp đồng lao động trực tiếp với Công ty, đóng bảo hiểm và hưởng các khoản trợ cấp, nghỉ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Pháp luật.
Lương 7 -9 triệu + Thưởng doanh số.
Phụ cấp thâm niên, lương tháng 13.
Du Lịch 1 -2 lần/ năm.
Được ký hợp đồng lao động trực tiếp với Công ty, đóng bảo hiểm và hưởng các khoản trợ cấp, nghỉ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Pháp luật.
Lương 7 -9 triệu + Thưởng doanh số.
Phụ cấp thâm niên, lương tháng 13.
Du Lịch 1 -2 lần/ năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Khỏe đẹp bền vững
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI