Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH MTV Khỏe đẹp bền vững làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 44 Đường Bờ Sông, Mễ Trì, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Soạn hàng theo đơn.

Kiểm kê, theo dõi số lượng hàng hóa.

Thực hiện dán tem, nhãn phụ theo quy định.

Sắp xếp, phân loại và bảo quản hàng hóa trong kho.

Chuẩn bị các chứng từ giao hàng.

Thực hiện việc giao hàng nếu cần.

Hỗ trợ các công việc phát sinh khác

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam sức khỏe tốt.

Có xe máy.

Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong công tác quản lý kho bãi.

Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình, làm việc có trách nhiệm.

Tại Công ty TNHH MTV Khỏe đẹp bền vững Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện và học hỏi cao.

Được ký hợp đồng lao động trực tiếp với Công ty, đóng bảo hiểm và hưởng các khoản trợ cấp, nghỉ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Pháp luật.

Lương 7 -9 triệu + Thưởng doanh số.

Phụ cấp thâm niên, lương tháng 13.

Du Lịch 1 -2 lần/ năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Khỏe đẹp bền vững

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin