Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ phần BZness Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Đẩy đơn, trực tiếp làm việc với shipper/support của các bên vận chuyển

Hỗ trợ đóng gói hàng hóa (kho chỉ có 1 mã sản phẩm)

Quản lý xuất/nhập hàng hóa, kho hàng

Kiểm kho và làm báo cáo hàng ngày, đảm bảo tồn kho

Các công việc phát sinh khác

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chỉ tuyển Nữ

Có kinh nghiệm kho vận ít nhất 6 tháng

Tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận

Chăm chỉ, chịu khó, không ngại việc

Có laptop hỗ trợ công việc

Ưu tiên ứng viên ở gần khu vực Đại Mỗ, Nam Từ Liêm (gần địa chỉ kho)

Tại Công ty Cổ phần BZness Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập từ 7 triệu - 10 triệu

Đóng Bảo hiểm, phúc lợi đầy đủ khi lên chính thức

Hỗ trợ đào tạo, lộ trình thăng tiến rõ ràng

Thưởng thêm nếu làm việc nhanh và trách nhiệm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BZness Việt Nam

