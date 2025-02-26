Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ phần BZness Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty Cổ phần BZness Việt Nam
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Đẩy đơn, trực tiếp làm việc với shipper/support của các bên vận chuyển
Hỗ trợ đóng gói hàng hóa (kho chỉ có 1 mã sản phẩm)
Quản lý xuất/nhập hàng hóa, kho hàng
Kiểm kho và làm báo cáo hàng ngày, đảm bảo tồn kho
Các công việc phát sinh khác
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chỉ tuyển Nữ
Có kinh nghiệm kho vận ít nhất 6 tháng
Tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận
Chăm chỉ, chịu khó, không ngại việc
Có laptop hỗ trợ công việc
Ưu tiên ứng viên ở gần khu vực Đại Mỗ, Nam Từ Liêm (gần địa chỉ kho)
Tại Công ty Cổ phần BZness Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức thu nhập từ 7 triệu - 10 triệu
Đóng Bảo hiểm, phúc lợi đầy đủ khi lên chính thức
Hỗ trợ đào tạo, lộ trình thăng tiến rõ ràng
Thưởng thêm nếu làm việc nhanh và trách nhiệm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BZness Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
