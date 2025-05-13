Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ĐỒ DÙNG THỂ THAO DO-WIN VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: An Khánh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Thực hiện việc nhập – xuất hàng hóa theo đúng quy trình và tiêu chuẩn của công ty.

- Kiểm tra, đối chiếu số lượng, chất lượng hàng hóa thực tế với chứng từ giao nhận.

- Sắp xếp, phân loại hàng hóa trong kho một cách khoa học, đảm bảo dễ tìm, dễ lấy và an toàn.

- Dán nhãn, đóng gói, và chuẩn bị hàng hóa theo đơn hàng cho các bộ phận vận chuyển.

- Kiểm kê định kỳ hàng hóa trong kho, phát hiện và báo cáo kịp thời các trường hợp chênh lệch, hư hỏng.

- Hỗ trợ công tác kiểm soát tồn kho, cập nhật số liệu lên hệ thống quản lý kho ( nếu có).

- Đảm bảo khu vực kho luôn sạch sẽ, ngăn nắp, tuân thủ nghiêm ngặt quy định về an toàn lao động và PCCC.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, độ tuổi từ 20 – 35, có sức khỏe tốt.

- Tốt nghiệp THPT trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kho bãi, vận hành kho TMDT, logistics.

- Thành thạo word, excel.

- Trung thực, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc nhóm tốt.

- Có thể sử dụng máy quét mã vạch, phần mềm quản lý kho là lợi thế.

- Sẵn sàng làm việc tăng ca, theo ca nếu có yêu cầu.

Tại CÔNG TY TNHH ĐỒ DÙNG THỂ THAO DO-WIN VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập: Lương cứng 7- 10 triệu + KPI.

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT...;

- Hưởng các chế độ về sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, thai sản;

- Mua sản phẩm theo chính sách ưu tiên của nhân viên Công ty.

- Được đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng chuyên môn khi nhận việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐỒ DÙNG THỂ THAO DO-WIN VIETNAM

