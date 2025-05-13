Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ĐỒ DÙNG THỂ THAO DO-WIN VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐỒ DÙNG THỂ THAO DO-WIN VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/06/2025
Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH ĐỒ DÙNG THỂ THAO DO-WIN VIETNAM

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: An Khánh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Thực hiện việc nhập – xuất hàng hóa theo đúng quy trình và tiêu chuẩn của công ty.
- Kiểm tra, đối chiếu số lượng, chất lượng hàng hóa thực tế với chứng từ giao nhận.
- Sắp xếp, phân loại hàng hóa trong kho một cách khoa học, đảm bảo dễ tìm, dễ lấy và an toàn.
- Dán nhãn, đóng gói, và chuẩn bị hàng hóa theo đơn hàng cho các bộ phận vận chuyển.
- Kiểm kê định kỳ hàng hóa trong kho, phát hiện và báo cáo kịp thời các trường hợp chênh lệch, hư hỏng.
- Hỗ trợ công tác kiểm soát tồn kho, cập nhật số liệu lên hệ thống quản lý kho ( nếu có).
- Đảm bảo khu vực kho luôn sạch sẽ, ngăn nắp, tuân thủ nghiêm ngặt quy định về an toàn lao động và PCCC.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, độ tuổi từ 20 – 35, có sức khỏe tốt.
- Tốt nghiệp THPT trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kho bãi, vận hành kho TMDT, logistics.
- Thành thạo word, excel.
- Trung thực, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc nhóm tốt.
- Có thể sử dụng máy quét mã vạch, phần mềm quản lý kho là lợi thế.
- Sẵn sàng làm việc tăng ca, theo ca nếu có yêu cầu.

Tại CÔNG TY TNHH ĐỒ DÙNG THỂ THAO DO-WIN VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập: Lương cứng 7- 10 triệu + KPI.
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT...;
- Hưởng các chế độ về sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, thai sản;
- Mua sản phẩm theo chính sách ưu tiên của nhân viên Công ty.
- Được đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng chuyên môn khi nhận việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐỒ DÙNG THỂ THAO DO-WIN VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu Liên Hợp Thể Thao Quốc Gia, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

