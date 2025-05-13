Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ĐỒ DÙNG THỂ THAO DO-WIN VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH ĐỒ DÙNG THỂ THAO DO-WIN VIETNAM
- Hà Nội: An Khánh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Thực hiện việc nhập – xuất hàng hóa theo đúng quy trình và tiêu chuẩn của công ty.
- Kiểm tra, đối chiếu số lượng, chất lượng hàng hóa thực tế với chứng từ giao nhận.
- Sắp xếp, phân loại hàng hóa trong kho một cách khoa học, đảm bảo dễ tìm, dễ lấy và an toàn.
- Dán nhãn, đóng gói, và chuẩn bị hàng hóa theo đơn hàng cho các bộ phận vận chuyển.
- Kiểm kê định kỳ hàng hóa trong kho, phát hiện và báo cáo kịp thời các trường hợp chênh lệch, hư hỏng.
- Hỗ trợ công tác kiểm soát tồn kho, cập nhật số liệu lên hệ thống quản lý kho ( nếu có).
- Đảm bảo khu vực kho luôn sạch sẽ, ngăn nắp, tuân thủ nghiêm ngặt quy định về an toàn lao động và PCCC.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp THPT trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kho bãi, vận hành kho TMDT, logistics.
- Thành thạo word, excel.
- Trung thực, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc nhóm tốt.
- Có thể sử dụng máy quét mã vạch, phần mềm quản lý kho là lợi thế.
- Sẵn sàng làm việc tăng ca, theo ca nếu có yêu cầu.
Tại CÔNG TY TNHH ĐỒ DÙNG THỂ THAO DO-WIN VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT...;
- Hưởng các chế độ về sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, thai sản;
- Mua sản phẩm theo chính sách ưu tiên của nhân viên Công ty.
- Được đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng chuyên môn khi nhận việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐỒ DÙNG THỂ THAO DO-WIN VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI