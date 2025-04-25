Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM
Mức lương
9 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 125 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 9 Triệu
Phụ trách, sắp xếp quản lý hàng hóa trong kho
Phân chia đơn cho bộ phận giao hàng
Thực hiện kiểm kê hàng hóa, check date các loại mặt hàng
Nhặt đơn, chuẩn bị và chịu trách nhiệm quản lý đơn hàng: cửa hàng, shopee….
Quản lý đơn hàng vận chuyển được xử lý nhanh chóng kịp thời
Nhập hàng và xuất hàng.
Hỗ trợ các công việc khác theo sự sắp xếp của Quản lý
Báo cáo công việc.
Với Mức Lương 9 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam
Có sức khỏe tốt
Trung thực, nhiệt tình, chăm chỉ
Có kinh nghiệm trong việc vận hành kho.
Trung thực, chu đáo, cẩn thận và có trách nhiệm cao
Nhạy bén trong xử lý tình huống, kỹ năng làm việc nhóm tốt
Tại CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhập