Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 9 Triệu

Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/05/2025
CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM

Nhân viên kho

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM

Mức lương
9 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 125 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 9 Triệu

Phụ trách, sắp xếp quản lý hàng hóa trong kho
Phân chia đơn cho bộ phận giao hàng
Thực hiện kiểm kê hàng hóa, check date các loại mặt hàng
Nhặt đơn, chuẩn bị và chịu trách nhiệm quản lý đơn hàng: cửa hàng, shopee….
Quản lý đơn hàng vận chuyển được xử lý nhanh chóng kịp thời
Nhập hàng và xuất hàng.
Hỗ trợ các công việc khác theo sự sắp xếp của Quản lý
Báo cáo công việc.

Với Mức Lương 9 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam
Có sức khỏe tốt
Trung thực, nhiệt tình, chăm chỉ
Có kinh nghiệm trong việc vận hành kho.
Trung thực, chu đáo, cẩn thận và có trách nhiệm cao
Nhạy bén trong xử lý tình huống, kỹ năng làm việc nhóm tốt

Tại CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa 1 Vinhomes Westpoint Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kho-thu-nhap-8-5-9-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job352056
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MENAS
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH MENAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MENAS
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN
Tuyển Nhân viên kho BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận
BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN
Hạn nộp: 26/09/2025
Kiên Giang Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK TRỌNG ĐẠT
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK TRỌNG ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK TRỌNG ĐẠT
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh
Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MENAS
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH MENAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MENAS
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN
Tuyển Nhân viên kho BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận
BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN
Hạn nộp: 26/09/2025
Kiên Giang Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK TRỌNG ĐẠT
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK TRỌNG ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK TRỌNG ĐẠT
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh
Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kho công ty TNHH Mirei làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu công ty TNHH Mirei
6.5 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC BÁCH KHOA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC BÁCH KHOA
7 - 8.5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Dược phẩm E&S Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH Dược phẩm E&S Việt Nam
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM
8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH NABATI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH NABATI VIỆT NAM
8 - 8.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SAM Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH SAM Việt Nam
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM
8.5 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM PLAZA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM PLAZA
8.5 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ OCC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ OCC
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SAII STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH SAII STUDIO
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kho Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tràng An- Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tràng An- Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN DQ GROUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DQ GROUP VIỆT NAM
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần Smart BKG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty cổ phần Smart BKG
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ Phần Chuỗi Nhà Hàng SVN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty Cổ Phần Chuỗi Nhà Hàng SVN
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN DQ GROUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DQ GROUP VIỆT NAM
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EPI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EPI VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CP ĐẦU TƯ JANMI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CP ĐẦU TƯ JANMI
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH CUP XINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH CUP XINH
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần Canifa làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty cổ phần Canifa
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam
7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kho Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 8 Triệu Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam
7.5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TAKAHIRO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TAKAHIRO
7.5 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho OPPO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 11 Triệu OPPO VIỆT NAM
7 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA CHUA HẠ LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA CHUA HẠ LONG
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CINVICO làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CINVICO
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 2 năm