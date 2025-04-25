Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 9 Triệu

Mức lương 9 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 125 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho

Phụ trách, sắp xếp quản lý hàng hóa trong kho

Phân chia đơn cho bộ phận giao hàng

Thực hiện kiểm kê hàng hóa, check date các loại mặt hàng

Nhặt đơn, chuẩn bị và chịu trách nhiệm quản lý đơn hàng: cửa hàng, shopee….

Quản lý đơn hàng vận chuyển được xử lý nhanh chóng kịp thời

Nhập hàng và xuất hàng.

Hỗ trợ các công việc khác theo sự sắp xếp của Quản lý

Báo cáo công việc.

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nam

Có sức khỏe tốt

Trung thực, nhiệt tình, chăm chỉ

Có kinh nghiệm trong việc vận hành kho.

Trung thực, chu đáo, cẩn thận và có trách nhiệm cao

Nhạy bén trong xử lý tình huống, kỹ năng làm việc nhóm tốt

Tại CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM

