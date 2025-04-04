Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RUBYLIFE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Mai, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Quản lý, sắp xếp hàng hóa trong kho một cách khoa học, đảm bảo hàng hóa được bảo quản tốt và dễ dàng tìm kiếm.

Nhận, kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa khi nhập kho, đảm bảo chính xác và đầy đủ thông tin.

Phân loại, đóng gói và sắp xếp hàng hóa theo quy định của công ty.

Kiểm tra hàng hóa trước khi xuất kho, đảm bảo hàng hóa được xuất đúng loại, số lượng và chất lượng.

Cập nhật thông tin hàng hóa trong kho, quản lý tồn kho và báo cáo định kỳ cho quản lý.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Vệ sinh và bảo trì kho hàng, đảm bảo môi trường làm việc sạch sẽ và an toàn.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Lương cứng từ 7-9tr + Thưởng thêm kết quả kinh doanh công ty, phụ cấp làm thêm giờ,….

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo khi nhận việc.

Trung thực, cẩn thận, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có sức khỏe tốt, khả năng chịu được áp lực công việc.

Nắm vững các nguyên tắc quản lý kho hàng (nếu có kinh nghiệm).

Thành thạo các phần mềm quản lý kho hàng (nếu có kinh nghiệm).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RUBYLIFE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RUBYLIFE

