Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CARJEK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CARJEK
Ngày đăng tuyển: 05/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CARJEK

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CARJEK

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 52 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Đóng gói hàng hóa theo yêu cầu
Sắp xếp hàng hóa gọn gàng, sạch sẽ
Giao hàng cho các đơn vị vận chuyển
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, làm full sáng hoặc làm tối thiểu 04 buổi/ 1 tuần bao gồm thứ 3 và thứ 5
Làm ít nhất 3 - 6 tháng
Không yêu cầu kinh nghiệm, khỏe mạnh và nhanh nhẹn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CARJEK Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CARJEK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CARJEK

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CARJEK

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Toà N4B, 52 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

