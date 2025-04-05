Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CARJEK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 52 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Đóng gói hàng hóa theo yêu cầu

Sắp xếp hàng hóa gọn gàng, sạch sẽ

Giao hàng cho các đơn vị vận chuyển

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, làm full sáng hoặc làm tối thiểu 04 buổi/ 1 tuần bao gồm thứ 3 và thứ 5

Làm ít nhất 3 - 6 tháng

Không yêu cầu kinh nghiệm, khỏe mạnh và nhanh nhẹn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CARJEK Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CARJEK

