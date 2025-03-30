Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 170 Sài đồng, Long biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Nhận hàng hóa; phân loại, sắp xếp, bảo quản hàng hóa theo đúng quy cách, tính chất của hàng hóa.
Lưu trữ hàng hóa trong trạng thái tốt nhất (tránh bị biến đổi về chất) trước khi được đem ra sử dụng, phục vụ cho hoạt động của công ty.
Các công việc liên quan đến xuất nhập hàng hóa trong kho hàng ngày.
Định kỳ kiểm kê hàng hóa, báo cáo, đối chiếu hàng hóa thực tế so với hệ thống.
Chuẩn bị hàng hóa, sắp xếp kho bãi.
Đảm bảo kho hàng luôn sạch sẽ, ngăn nắp.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT, trung cấp trở lên, yêu cầu ít nhất 06 tháng ở vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên có thể làm việc được vào ngày cuối tuần.
Chăm chỉ, cẩn thận, trách nhiệm cao.
Tinh thần làm việc nhóm tốt, sống tích cực.
Gắn bó lâu dài.

Tại Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 - 10.000.000
Phụ cấp ăn trưa 30.000đ/ ngày làm việc
Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Các hoạt động tập thể, party 1 lần/tháng; teambuilding 1-2 lần/ năm, các sự kiện training nội bộ.
Lương tháng 13, thưởng thâm niên căn cứ theo thời gian làm việc.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng cho người gắn bó.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 10 ngõ 87 Thiên Hiền Mỹ đình Nam Từ Liêm Hà Nội

