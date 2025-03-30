Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 170 Sài đồng, Long biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Nhận hàng hóa; phân loại, sắp xếp, bảo quản hàng hóa theo đúng quy cách, tính chất của hàng hóa.

Lưu trữ hàng hóa trong trạng thái tốt nhất (tránh bị biến đổi về chất) trước khi được đem ra sử dụng, phục vụ cho hoạt động của công ty.

Các công việc liên quan đến xuất nhập hàng hóa trong kho hàng ngày.

Định kỳ kiểm kê hàng hóa, báo cáo, đối chiếu hàng hóa thực tế so với hệ thống.

Chuẩn bị hàng hóa, sắp xếp kho bãi.

Đảm bảo kho hàng luôn sạch sẽ, ngăn nắp.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT, trung cấp trở lên, yêu cầu ít nhất 06 tháng ở vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên có thể làm việc được vào ngày cuối tuần.

Chăm chỉ, cẩn thận, trách nhiệm cao.

Tinh thần làm việc nhóm tốt, sống tích cực.

Gắn bó lâu dài.

Tại Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 - 10.000.000

Phụ cấp ăn trưa 30.000đ/ ngày làm việc

Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Các hoạt động tập thể, party 1 lần/tháng; teambuilding 1-2 lần/ năm, các sự kiện training nội bộ.

Lương tháng 13, thưởng thâm niên căn cứ theo thời gian làm việc.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng cho người gắn bó.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam

