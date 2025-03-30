Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam
- Hà Nội: 170 Sài đồng, Long biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Nhận hàng hóa; phân loại, sắp xếp, bảo quản hàng hóa theo đúng quy cách, tính chất của hàng hóa.
Lưu trữ hàng hóa trong trạng thái tốt nhất (tránh bị biến đổi về chất) trước khi được đem ra sử dụng, phục vụ cho hoạt động của công ty.
Các công việc liên quan đến xuất nhập hàng hóa trong kho hàng ngày.
Định kỳ kiểm kê hàng hóa, báo cáo, đối chiếu hàng hóa thực tế so với hệ thống.
Chuẩn bị hàng hóa, sắp xếp kho bãi.
Đảm bảo kho hàng luôn sạch sẽ, ngăn nắp.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có thể làm việc được vào ngày cuối tuần.
Chăm chỉ, cẩn thận, trách nhiệm cao.
Tinh thần làm việc nhóm tốt, sống tích cực.
Gắn bó lâu dài.
Tại Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa 30.000đ/ ngày làm việc
Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Các hoạt động tập thể, party 1 lần/tháng; teambuilding 1-2 lần/ năm, các sự kiện training nội bộ.
Lương tháng 13, thưởng thâm niên căn cứ theo thời gian làm việc.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng cho người gắn bó.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI