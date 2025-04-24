Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH NABATI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH NABATI VIỆT NAM
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 49 Phố Quang Tiến, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Kiểm soát hàng tồn kho và theo dõi việc di chuyển hàng tồn kho
Quản lý hàng tồn kho
Theo dõi chuyển động hàng tồn kho
Báo cáo hàng tồn kho thủ công
Bảo trì kho
Quản lý FEFO và DOI
Kiểm tra hàng tồn kho hàng tháng
Công việc khác phát sinh từ OM/OS
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Quản lý, sắp xếp kho
Tại CÔNG TY TNHH NABATI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Net Salary: Your take-home pay after deductions.
Healthcare: Extra health coverage beyond the basic.
Opportunities for professional development.
Supportive and employee-centric work environment.
Engagement Activities: Activities to enhance employee engagement and team spirit
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NABATI VIỆT NAM
