Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH NABATI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 49 Phố Quang Tiến, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Kiểm soát hàng tồn kho và theo dõi việc di chuyển hàng tồn kho

Quản lý hàng tồn kho

Theo dõi chuyển động hàng tồn kho

Báo cáo hàng tồn kho thủ công

Bảo trì kho

Quản lý FEFO và DOI

Kiểm tra hàng tồn kho hàng tháng

Công việc khác phát sinh từ OM/OS

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Quản lý, sắp xếp kho

Tính cách: Trung thực, chính trực, ham học hỏi, sẵn sàng làm thêm giờ,...

Khả năng làm việc nhanh, hiệu quả, chịu được áp lực cao

Khả năng làm thêm giờ để đáp ứng thời hạn

Thành thạo Ms. Office (excel)

Có khả năng tự nhận thức và học hỏi kinh nghiệm, có khả năng tiếp thu kiến thức để tự hoàn thiện

Tính cách: Trung thực, hòa đồng, ham học hỏi, sẵn sàng làm thêm giờ thời gian

Có khả năng giữ bí mật dữ liệu công ty là bắt buộc

Tại CÔNG TY TNHH NABATI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Net Salary: Your take-home pay after deductions.

Healthcare: Extra health coverage beyond the basic.

Opportunities for professional development.

Supportive and employee-centric work environment.

Engagement Activities: Activities to enhance employee engagement and team spirit

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NABATI VIỆT NAM

