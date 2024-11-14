Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VAS NGHI SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VAS NGHI SƠN
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Kinh doanh kênh MT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh MT Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VAS NGHI SƠN

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 193 Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tham gia phát triển thị trường bao gồm cả khu vực đang phụ trách hoặc theo sự phân công;
Thông tin kịp thời đến NPP những thay đổi về chính sách kinh doanh (giá, chiết khấu,...) của công ty;
Phối hợp cùng P.QTBH theo dõi đơn hàng và quản lý công tác bán hàng: tiến độ làm hàng, tiến độ vận chuyển, báo cáo, hồ sơ - chứng từ giao nhận và quyết toán;
Quản lý và đôn đốc khách hàng thực hiện đầy đủ và kịp thời các điều kiện mua bán đã ký kết như công nợ, sản lượng cam kết, khu vực (không lấn tuyến), ...
Các yêu cầu công việc khác từ cấp quản lý trực tiếp và BLĐ.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Từ 2 năm
Giới tính: NAM
Trình độ: Cao đẳng - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh, kinh tế, các chuyên ngành liên quan
Có khả năng giải quyết vấn đề, thuyết phục khách hàng. Đánh giá và nhận biết khách hàng tiềm năng, quản trị rủi ro.
Trung thực, chủ động và có trách nhiệm trong công việc, có khả năng thu thập và phân tích thông tin
Ưu tiên có kinh trong lĩnh vực như: thép xây dựng/ vật liệu xây dựng khác hoặc lĩnh vực liên quan

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VAS NGHI SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội huấn luyện:
Đồng nghiệp:
Phúc lợi:
Được hưởng toàn bộ các quyền lợi theo Luật lao động ban hành về chế độ tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của Công ty.
Phụ cấp khác :Phụ cấp cơm 28.000đ/ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VAS NGHI SƠN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Khu liên hợp Giang thép Nghi Sơn - Khu kinh tế Nghi Sơn, Phường Hải Thượng, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

