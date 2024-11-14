Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VAS NGHI SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 193 Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tham gia phát triển thị trường bao gồm cả khu vực đang phụ trách hoặc theo sự phân công;

Thông tin kịp thời đến NPP những thay đổi về chính sách kinh doanh (giá, chiết khấu,...) của công ty;

Phối hợp cùng P.QTBH theo dõi đơn hàng và quản lý công tác bán hàng: tiến độ làm hàng, tiến độ vận chuyển, báo cáo, hồ sơ - chứng từ giao nhận và quyết toán;

Quản lý và đôn đốc khách hàng thực hiện đầy đủ và kịp thời các điều kiện mua bán đã ký kết như công nợ, sản lượng cam kết, khu vực (không lấn tuyến), ...

Các yêu cầu công việc khác từ cấp quản lý trực tiếp và BLĐ.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Từ 2 năm

Giới tính: NAM

Trình độ: Cao đẳng - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh, kinh tế, các chuyên ngành liên quan

Có khả năng giải quyết vấn đề, thuyết phục khách hàng. Đánh giá và nhận biết khách hàng tiềm năng, quản trị rủi ro.

Trung thực, chủ động và có trách nhiệm trong công việc, có khả năng thu thập và phân tích thông tin

Ưu tiên có kinh trong lĩnh vực như: thép xây dựng/ vật liệu xây dựng khác hoặc lĩnh vực liên quan

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VAS NGHI SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội huấn luyện:

Đồng nghiệp:

Phúc lợi:

Được hưởng toàn bộ các quyền lợi theo Luật lao động ban hành về chế độ tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của Công ty.

Phụ cấp khác :Phụ cấp cơm 28.000đ/ngày

