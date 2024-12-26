Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Giáo Dục Tin Học Sao Việt làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty TNHH Giáo Dục Tin Học Sao Việt
Ngày đăng tuyển: 26/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/01/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Giáo Dục Tin Học Sao Việt

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- 1/513 KDC TÀI LỰC, Tổ 9, Khu phố Hòa Lân 2, Thuận An, Bình Dương, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tư vấn, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng về các khóa học/dịch vụ của công ty.
Hướng dẫn khách hàng đăng ký và hoàn thiện thủ tục tham gia khóa học.
Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, lắng nghe và ghi nhận phản hồi để cải thiện chất lượng dịch vụ.
Theo dõi, chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng dịch vụ.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giọng nói rõ ràng
Tuổi từ 20-25
Trình độ tối thiểu 12, hạnh kiểm và học lực khá trở lên
Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục và xử lý tình huống linh hoạt.
Yêu thích công việc tư vấn, chăm sóc khách hàng và phát triển bản thân.

Tại Công ty TNHH Giáo Dục Tin Học Sao Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn từ 10 - 12 triệu + Thưởng.
Chế độ bảo hiểm, nghỉ phép theo quy định luật lao động nhà nước.
Được đào tạo kỹ năng tư vấn và kiến thức chuyên môn miễn phí.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Du lịch, team-building hàng năm cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo Dục Tin Học Sao Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Giáo Dục Tin Học Sao Việt

Công ty TNHH Giáo Dục Tin Học Sao Việt

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 46B/3, KP 2, Phường Tân Mai, Tp Biên Hòa, Đồng Nai

