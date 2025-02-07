Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Brother International (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Brother International (Việt Nam)
- Hồ Chí Minh:
- 17 Bà Huyện Thanh Quan, Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh, Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
• Chịu trách nhiệm chung về hiệu suất bán hàng trong phân khúc thị trường được chỉ định của các sản phẩm của Brother.
• Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại.
• Tìm kiếm khách hàng tiềm năng mới trong phân khúc thị trường được phân công.
• Gọi điện và đặt lịch hẹn với khách hàng.
• Chuẩn bị tài liệu liên quan, mẫu và máy để giới thiệu cho khách hàng.
• Đàm phán & thuyết phục khách hàng ký kết hợp đồng sử dụng sản phẩm, dịch vụ.
• Đảm bảo việc báo cáo đúng thời gian (tuần, tháng, quý, năm)
• Các công việc khác từ Trưởng phòng.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm bán hàng B2B.
- Kỹ năng Giao tiếp & Thuyết trình
- Kỹ năng giải quyết vấn đề độc lập và tốt.
- Kỹ năng đàm phán tốt
- Quản lý mối quan hệ tốt.
- Có mối quan hệ và kinh nghiệm bán hàng trực tiếp vào khối khách hàng viễn thông.
Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Ngân hàng, CNTT - Phần cứng / Mạng
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Brother International (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
