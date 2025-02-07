Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Brother International (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

• Chịu trách nhiệm chung về hiệu suất bán hàng trong phân khúc thị trường được chỉ định của các sản phẩm của Brother.

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại.

• Tìm kiếm khách hàng tiềm năng mới trong phân khúc thị trường được phân công.

• Gọi điện và đặt lịch hẹn với khách hàng.

• Chuẩn bị tài liệu liên quan, mẫu và máy để giới thiệu cho khách hàng.

• Đàm phán & thuyết phục khách hàng ký kết hợp đồng sử dụng sản phẩm, dịch vụ.

• Đảm bảo việc báo cáo đúng thời gian (tuần, tháng, quý, năm)

• Các công việc khác từ Trưởng phòng.

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm bán hàng B2B.

- Kỹ năng Giao tiếp & Thuyết trình

- Kỹ năng giải quyết vấn đề độc lập và tốt.

- Kỹ năng đàm phán tốt

- Quản lý mối quan hệ tốt.

- Có mối quan hệ và kinh nghiệm bán hàng trực tiếp vào khối khách hàng viễn thông.

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Ngân hàng, CNTT - Phần cứng / Mạng

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh