Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH Y TẾ NHẬT MINH MEDICAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thu nhập từ 10 - 20tr/tháng (Thỏa thuận thêm theo năng lực); Ứng viên ít kinh nghiệm được đào tạo; Hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH theo quy định ngay sau khi kết thúc thử việc; Xét tăng lương định kỳ, thưởng 6 tháng/lần theo năng lực; T Được làm việc và học hỏi trong môi trường năng động, nhiệt huyết, văn minh và công bằng; Thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật,...theo quy chế của công ty và BCH Công đoàn; Sinh nhật quý, YEP, Du xuân, Du lịch hằng năm..., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

1. Thực hiện các hoạt động kinh doanh:

Phát triển mạng lưới khách hàng thông qua tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tư vấn về đặc tính & lợi ích của sản phẩm;

Tìm hiểu thông tin địa bàn quản lý (KOLs, đối thủ, số liệu thầu...);

Nghiên cứu, nắm vững kiến thức sản phẩm và các tăng thì kỹ thuật liên quan đến sản phẩm;

Thực hiện tốt chính sách chăm sóc khách hàng của công ty;

Bám sát chỉ tiêu doanh số tại địa bàn được giao;

2. Marketing sản phẩm của ngành hàng:

Phối hợp với bộ phận Marketing thực hiện các hoạt động marketing tại các địa bàn (nếu có);

Phối hợp & tham gia tổ chức hội nghị, hội thảo của ngành hàng tại các địa bàn (nếu có);

3. Theo dõi công nợ tại các địa bàn:

Theo dõi, đối chiếu thu hồi công nợ tại các địa bàn đang phụ trách;

4. Công việc khác:

Tham dự đầy đủ các khóa đào tạo do công ty và hãng tổ chức (nếu có);

Lập và nộp báo cáo thị trường định kỳ, báo cáo dự trù hàng hoặc báo cáo theo yêu cầu;

Phối hợp với các phòng ban trong quy trình thầu vào Bệnh viện.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 22 – 35 tuổi.

Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

Ưu tiên từng làm việc trong các lĩnh vực: TPCN, Dịch vụ, Thiết bị y tế, thương mại...

Kỹ năng giao tiếp tốt, sử dụng được tin học văn phòng, lập kế hoạch, triển khai công việc.

Có thể đi công tác (không thường xuyên, tùy theo yêu cầu công việc).

Ứng viên Nam ưu tiên có bằng lái .

Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ NHẬT MINH MEDICAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ NHẬT MINH MEDICAL

