Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thực Phẩm Tdt làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Tdt
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- 71
- 73 Đường Số 3 Khu Bình Đường 2, Phường An Bình, Dĩ An, Bình Dương, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Tìm kiếm, tư vấn, giới thiệu đến khách hàng về các sản phẩm công ty đang phân phối
- Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng mua bán
- Theo dõi tiến độ kinh doanh
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00 từ T2-T7 (có thể linh động)
- Chăm chỉ, nhiệt tình, ham học hỏi, yêu thích công việc kinh doanh
- Ưu tiên người có kinh nghiệm kinh doanh ngành hàng thực phẩm đông lạnh
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Tdt Thì Được Hưởng Những Gì
- Tổng thu nhập từ 10 - 20 Triệu: Lương cơ bản + phụ cấp ăn trưa + phụcấp trách nhiệm + hoa hồng + thưởng
+ Lương cơ bản: 7 triệu/tháng, thử việc 2 tháng hưởng 100% lương
+ Phụ cấp ăn trưa: 30.000/ngày
+ Hoa hồng và thưởng sẽ trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn
- 12 ngày phép năm
- BHXH, BHYT đầy đủ theo Luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Tdt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
