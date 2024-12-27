Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thực Phẩm Tdt làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 71 - 73 Đường Số 3 Khu Bình Đường 2, Phường An Bình, Dĩ An, Bình Dương, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tìm kiếm, tư vấn, giới thiệu đến khách hàng về các sản phẩm công ty đang phân phối

- Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng mua bán

- Theo dõi tiến độ kinh doanh

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00 từ T2-T7 (có thể linh động)

- Chăm chỉ, nhiệt tình, ham học hỏi, yêu thích công việc kinh doanh

- Ưu tiên người có kinh nghiệm kinh doanh ngành hàng thực phẩm đông lạnh

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Tdt Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập từ 10 - 20 Triệu: Lương cơ bản + phụ cấp ăn trưa + phụcấp trách nhiệm + hoa hồng + thưởng

+ Lương cơ bản: 7 triệu/tháng, thử việc 2 tháng hưởng 100% lương

+ Phụ cấp ăn trưa: 30.000/ngày

+ Hoa hồng và thưởng sẽ trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn

- 12 ngày phép năm

- BHXH, BHYT đầy đủ theo Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Tdt

