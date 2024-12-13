Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Tân Khởi Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 2, tòa Luxury Park Views, D32 KĐT mới Cầu Giấy,P. Yên hòa,Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng cũ, chăm sóc , giải đáp và tư vấn các sản phẩm công ty cung cấp; tìm kiếm và khai thác khách hàng mới.

- Trao đổi, giải trình, thuyết phục khách hàng các vấn đề liên quan tới kỹ thuật điện tử, tự động hóa...

- Cùng với bộ phận kỹ thuật theo dõi quá trình triển khai và chăm sóc sau bán hàng

Yêu Cầu Công Việc

- Có hiểu biết về kỹ thuật tốt, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành điện tử hoặc tự động hóa các trường khối kỹ thuật

- Sử dụng thành thạo các phần mềm: Auto CAD, MS-Office

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 1 năm trở lên bán các mặt hàng kỹ thuật điện tử, cơ khí, tự động hóa ...

- Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung hoặc tiếng Anh

- Kỹ năng giao tiếp tốt, yêu thích công việc kinh doanh

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Tân Khởi Dương Thì Được Hưởng Những Gì

- Công việc ổn định, môi trường làm việc trẻ trung năng động, chuyên nghiệp

- Mức lương: từ 9tr trở lên, có thương lượng cụ thể khi pv , khi đạt doanh số sẽ đc hưởng hoa hồng

- Trợ cấp bảo hiểm xã hội và các chế độ khác theo quy định của nhà nước

- Thời gian làm việc : Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, Chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm

- Được đào tạo và bồi dưỡng các kỹ năng bán hàng

Cách Thức Ứng Tuyển

