Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần One Percent làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần One Percent
- Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà FS, TTTM TNR Gold Season, số 47 Nguyễn Tuân, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Chủ động tìm kiếm khách hàng là các đối tác doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiềm năng... mời hợp tác và phân phối các sản phẩm của công ty. (Ngoài ra công ty cung cấp 10% data khách hàng)
Đàm phán và ký kết hợp đồng với các đối tác đi tới hợp tác lâu dài
Hỗ trợ tư vấn và giải đáp các thắc mắc cho đối tác trong quá trình hợp tác
Tham gia xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh của bộ phận nhằm mở rộng tệp khách hàng, kênh đại lý, đạt mục tiêu doanh số
Quản lý các kênh hỗ trợ đối tác của bộ phận (hotline, zalo, page, group...)
Phối hợp với các bộ phận trong quá trình làm việc. thực hiện các công việc khác theo yêu cầu (nếu có phát sinh)
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tư duy về kinh doanh, phát triển thị trường, làm việc với khách hàng doanh nghiệp
Có hiểu biết về sản phẩm và dịch vụ công nghệ nói chung, có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh trên nền tảng số là 1 lợi thế
Sáng tạo, linh hoạt và chủ động trong công việc
Khả năng thích nghi cao
Có tinh thần làm chủ công việc (tích cực, chủ động, quyết liệt)
Tại Công ty Cổ Phần One Percent Thì Được Hưởng Những Gì
Trợ cấp 1.000.000 VNĐ/ tháng ăn trưa, xăng xe
Được sử dụng không giới hạn các sản phẩm của Monkey
Được làm việc tại công ty đạt được nhiều giải thưởng danh giá như Giải nhất Sáng kiến toàn cầu tại Mỹ do tổng thống Mỹ Barack Obama trao tặng; Giải nhất Nhân tài đất Việt; Top 1 ứng dụng trẻ em được yêu thích trên App Store và Google Play....
Được làm việc trong môi trường tích cực, cởi mở, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ từ sếp đến đồng nghiệp
Được tài trợ chi phí cho các khóa học để phát triển năng lực chuyên môn của bản thân
Được xét tăng lương hàng năm
Thưởng năng suất, thưởng dự án, thưởng sáng kiến, thưởng tăng tốc, thưởng nóng, thưởng khi nghĩ ra cách thưởng mới; các dịp lễ, Tết đều có quà, thưởng
Được trang bị thiết bị phục vụ cho công việc hoặc trợ cấp nếu sử dụng thiết bị cá nhân
Số ngày nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ việc cá nhân đầy đủ theo quy định của Luật lao động
Chế độ thai sản hấp dẫn cho nam, nữ giới
Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của công ty
Được khám sức khỏe định kỳ với gói khám chất lượng cao tại các Cơ sở y tế lớn
Hưởng niềm vui không chỉ phúc lợi: Teabreak, liên hoan, sinh nhật, du lịch hàng năm
Và rất nhiều chính sách phúc lợi hấp dẫn khác sẽ được trao đổi tại buổi Phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần One Percent
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
