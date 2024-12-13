Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần One Percent làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà FS, TTTM TNR Gold Season, số 47 Nguyễn Tuân, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Chủ động tìm kiếm khách hàng là các đối tác doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiềm năng... mời hợp tác và phân phối các sản phẩm của công ty. (Ngoài ra công ty cung cấp 10% data khách hàng)

Đàm phán và ký kết hợp đồng với các đối tác đi tới hợp tác lâu dài

Hỗ trợ tư vấn và giải đáp các thắc mắc cho đối tác trong quá trình hợp tác

Tham gia xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh của bộ phận nhằm mở rộng tệp khách hàng, kênh đại lý, đạt mục tiêu doanh số

Quản lý các kênh hỗ trợ đối tác của bộ phận (hotline, zalo, page, group...)

Phối hợp với các bộ phận trong quá trình làm việc. thực hiện các công việc khác theo yêu cầu (nếu có phát sinh)

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có tư duy về kinh doanh, phát triển thị trường, làm việc với khách hàng doanh nghiệp

Có hiểu biết về sản phẩm và dịch vụ công nghệ nói chung, có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh trên nền tảng số là 1 lợi thế

Sáng tạo, linh hoạt và chủ động trong công việc

Khả năng thích nghi cao

Có tinh thần làm chủ công việc (tích cực, chủ động, quyết liệt)

Tại Công ty Cổ Phần One Percent Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lên tới trên 20.000.000 VNĐ/Tháng (Trong đó lương cứng từ 9.000.000 - 12.000.000 + COM)

Trợ cấp 1.000.000 VNĐ/ tháng ăn trưa, xăng xe

Được sử dụng không giới hạn các sản phẩm của Monkey

Được làm việc tại công ty đạt được nhiều giải thưởng danh giá như Giải nhất Sáng kiến toàn cầu tại Mỹ do tổng thống Mỹ Barack Obama trao tặng; Giải nhất Nhân tài đất Việt; Top 1 ứng dụng trẻ em được yêu thích trên App Store và Google Play....

Được làm việc trong môi trường tích cực, cởi mở, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ từ sếp đến đồng nghiệp

Được tài trợ chi phí cho các khóa học để phát triển năng lực chuyên môn của bản thân

Được xét tăng lương hàng năm

Thưởng năng suất, thưởng dự án, thưởng sáng kiến, thưởng tăng tốc, thưởng nóng, thưởng khi nghĩ ra cách thưởng mới; các dịp lễ, Tết đều có quà, thưởng

Được trang bị thiết bị phục vụ cho công việc hoặc trợ cấp nếu sử dụng thiết bị cá nhân

Số ngày nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ việc cá nhân đầy đủ theo quy định của Luật lao động

Chế độ thai sản hấp dẫn cho nam, nữ giới

Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của công ty

Được khám sức khỏe định kỳ với gói khám chất lượng cao tại các Cơ sở y tế lớn

Hưởng niềm vui không chỉ phúc lợi: Teabreak, liên hoan, sinh nhật, du lịch hàng năm

Và rất nhiều chính sách phúc lợi hấp dẫn khác sẽ được trao đổi tại buổi Phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần One Percent

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin