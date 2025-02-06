Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH WAY PERFECT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - thu nhập từ 10 - 20tr có thể thỏa thuận theo năng lực. - Thưởng đạt KPI + Thưởng Tết. - Môi trường làm việc trẻ trung, năng động. - Hỗ trợ ăn trưa. - Được tham gia các hoạt động của công ty như du lịch, teambuilding, ..., Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

- Quản lý các gian hàng TMĐT của công ty. Đăng tải sản phẩm mới nếu có.

- Tham gia các chương trình của sàn TMĐT.

- Set quảng cáo. Tối ưu quảng cáo và các chỉ số trong gian hàng.

- Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch tháng, báo cáo hoạt động hiệu quả của từng tháng.

- Thực hiện 1 số công việc được giao khác

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã từng làm sàn SHOPEE là 1 lợi thế (Chưa biết gì sẽ được đào tạo bài bản từ đầu)

- Có kỹ năng: Thành thạo Tin học văn phòng, biết cơ bản về PTS, Canva...

- Có thể edit ảnh/video cơ bản.

- Tác phong làm việc linh hoạt, chủ động, có khả năng làm việc nhóm.

- Tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi, sẵn sàng thử nghiệm.

Tại HỘ KINH DOANH WAY PERFECT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 25 triệu VND

Lương cứng: 5 - 8 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH WAY PERFECT

