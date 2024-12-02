Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Botanic Towers, 312 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tìm hiểu thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Tìm khách hàng mới, tư vấn và bán sản phẩm.

Lập kế hoạch xây dựng và phát triển dữ liệu khách hàng tiềm năng, Xây dựng kênh đối tác bằng cách tìm kiếm các cơ hội hợp tác mới.

Xây dựng, quản lý kênh phân phối, đối tác.

Đóng góp ý tưởng mới cho kế hoạch kinh doanh và chăm sóc khách hàng. Tư vấn và giải đáp, đưa ra các chiến dịch phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

Đưa ra các đề xuất và báo cáo, giải pháp cải tiến sản phầm cho quản lý cấp trên.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan Điện tử viễn thông, CNTT hoặc Quản trị kinh doanh.

Hiểu rõ sản phẩm phân phối bao gồm giải pháp, sản phẩm, kỹ thuật về chuyên ngành CNTT, viễn thông, CCTV là một lợi thế.

Kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phân phối sản phẩm hoặc kinh nghiệm tại vị trí tương đương lĩnh vực Cabling/ Networking/CCTV là một lợi thế.

Kỹ năng phát triển kênh phân phối, kênh đối tác.

Tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế

Tại CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + thưởng doanh thu hàng tháng, quý, năm

Các chế độ BHYT, BHXH, Lễ tết theo quy định của Luật lao động và chính sách đãi ngộ của Công ty.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, sếp dễ tính, vui vẻ, tạo điều kiện để phát triển bản thân.

Được tham gia các hoạt động team building, nghỉ mát hàng năm.

Cơ hội thăng tiến và gắn bó lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK

