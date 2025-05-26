Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Yakult Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Số 2, đường D3, Khu nhà ở Phú Mỹ Hiệp - 713 Mỹ Phước - Tân Vạn, khu Đông An, P.Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An - BD, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult lady).

Huấn luyện, hỗ trợ, đồng hành công việc cùng với những cộng tác viên bán hàng.

Chăm sóc khách hàng hiện có, khai thác khách hàng mới.

Tham gia hoạt động phát sản phẩm dùng thử.

Lập báo cáo công việc theo yêu cầu

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên.

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được Công ty đào tạo.

Thích giao tiếp, có sức khỏe, năng động, chịu khó.

Tích cực công việc hoạt động bên ngoài

Không có hình xăm trên người

Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

TỔNG THU NHẬP (gross) : 11,000,000 - 15,000,000 đồng/tháng.

TỔNG THU NHẬP (gross) : 11,000,000 - 15,000,000 đồng/tháng

CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:

Tăng lương hằng năm.

Thưởng: 2 lần/năm

Thưởng thâm niên

Tham quan nghỉ mát hằng năm.

Phép năm theo Luật Lao động

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.

Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật.

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC:

Thời gian làm việc: 08:00 – 170 (nghỉ trưa 1,5 giờ)

Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao.

Nơi làm việc:Số 2, đường D3, Khu nhà ở Phú Mỹ Hiệp -713 Mỹ Phước-Tân Vạn, khu Đông An, P.Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An, Bình Dương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin