Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Tnhh Mtv Chăn Nuôi Gia Súc Thương Phẩm Vietswan làm việc tại Long An thu nhập 12 - 20 Triệu

Công Ty Tnhh Mtv Chăn Nuôi Gia Súc Thương Phẩm Vietswan
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công Ty Tnhh Mtv Chăn Nuôi Gia Súc Thương Phẩm Vietswan

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Tnhh Mtv Chăn Nuôi Gia Súc Thương Phẩm Vietswan

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An:

- Toàn khu vực,Long An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng mới
- Báo giá, bán sản phẩm cho khách hàng (gà giống, thức ăn chăn nuôi)
- Lập kế hoạch Sale, chiết khấu giá thành.
- Tổng hợp đơn hàng mỗi ngày từ khách hàng.
- Báo cáo số liệu kinh doanh.
- Xử lý các vấn đề liên quan đến việc đặt hàng và giao hàng trong phạm vi công việc.
- Nhắc nợ khách hàng.
- Kết hợp với thiết kế để lên ý tưởng các prochure, catalogue...
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
- Phụ trách khu vực miền Đông Nam Bộ và miền Tây

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
- Có kinh nghiệm về mảng gia cầm, thức ăn chăn nuôi (Sale, kĩ thuật thị trường)
- Chịu khó, sẵn sàng đi thị trường.
- Khả năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng tốt.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
- Chịu được áp lực cao trong công việc, có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.

Tại Công Ty Tnhh Mtv Chăn Nuôi Gia Súc Thương Phẩm Vietswan Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng BHXH full lương
- Thu nhập từ 14 - 20 triệu/tháng
- Thưởng Lễ, Tết theo quy định công ty
- Được xem xét tăng lương
- Được đào tạo khi vào làm, lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Mtv Chăn Nuôi Gia Súc Thương Phẩm Vietswan

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Tnhh Mtv Chăn Nuôi Gia Súc Thương Phẩm Vietswan

Công Ty Tnhh Mtv Chăn Nuôi Gia Súc Thương Phẩm Vietswan

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số SH13, Đường NB-D1, Khu Eco Xuân Lái Thiêu, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

