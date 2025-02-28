Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN DƯƠNG làm việc tại Nghệ An thu nhập 13 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN DƯƠNG
- Nghệ An: Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc. Được tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 20 Triệu
Giới thiệu, tư vấn, cung cấp thông tin về sản phẩm dược phẩm cho khách hàng (bác sĩ, dược sĩ, ) tại các bệnh viện, phòng khám.
Thực hiện các hoạt động tiếp thị, quảng bá sản phẩm theo kế hoạch của công ty.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.
Thu thập thông tin thị trường, phân tích thị trường, báo cáo tình hình hoạt động cho cấp trên.
Tham gia các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về sản phẩm, kỹ năng bán hàng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Dược hoặc các ngành liên quan.
Nắm vững kiến thức về dược phẩm, hiểu biết về thị trường dược phẩm.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 8 - 11 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN DƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
