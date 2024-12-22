Tuyển Nhân viên kinh doanh Aloha Thế Giới Chậu Cây làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 90/2 NGUYỄN PHÚC CHU .PHƯỜNG 15 .QUẬN TÂN BÌNH HCM, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Điều hành toàn bộ hoạt động của cửa hàng, bao gồm sắp xếp nhân sự, quản lý hàng hóa, và đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Theo dõi, quản lý hàng tồn, đều phối sắp xếp trưng bày sản phẩm hiệu quả.

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành cửa hàng.

Triển khai bán hàng trực tiếp và online:

Lập kế hoạch kinh doanh và phân bổ chỉ tiêu doanh số cho đội nhóm.

Quản lý và thúc đẩy hoạt động bán hàng trên các nền tảng online (Facebook, Zalo, Shopee, TikTok…).

Hỗ trợ nhân viên thực hiện bán hàng và tư vấn khách hàng.

Tổ chức các chương trình livestream bán hàng để gia tăng doanh số.

Tuyển dụng và đào tạo nhân sự:

Phụ trách tuyển dụng nhân viên cho cửa hàng và đội nhóm kinh doanh.

Đào tạo nhân viên về sản phẩm, kỹ năng bán hàng, và cách sử dụng các nền tảng online.

Giám sát, đánh giá hiệu quả công việc và định hướng phát triển cho nhân viên.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực quản lý cửa hàng, đội nhóm kinh doanh, hoặc tuyển dụng và đào tạo nhân sự.

Am hiểu bán hàng trực tiếp, bán hàng online, và livestream.

Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp tốt, và xử lý vấn đề linh hoạt.

Năng động, sáng tạo, và có tinh thần trách nhiệm cao.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực chậu và cây cảnh là một lợi thế.

Tại Aloha Thế Giới Chậu Cây Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + Hoa hồng theo doanh số + Thưởng KPI.

Được đào tạo thêm về sản phẩm và kỹ năng quản lý.

Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Aloha Thế Giới Chậu Cây

