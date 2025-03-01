Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Maxhouse Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu

Mức lương 15 - 35 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 100 Nguyễn Xí Phường 26,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

- Chăm sóc khách hàng cũ và kiếm khách hàng mới dựa trên cơ sở danh sách có sẵn.

- Báo cáo công việc thường xuyên cho leader.

- Tham gia tích cực các hoạt động, góp phần xây dựng đội nhóm tốt.

- Đạt KPI theo năng lực

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu khó.

- Trung thực, giao tiếp tốt để có quan hệ với khách hàng tốt.

- Sử dụng tin học văn phòng tốt đặc biệt là Excel

- Chịu được áp lực công việc

- Nhân viên tự chuẩn bị máy tính

Tại Công Ty TNHH Maxhouse Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc 8h/ngày, nghỉ chủ nhật.

- Thu nhập: 15 - 35tr mỗi tháng, có thể lên đến hơn 40 triệu.

- Được thưởng lễ, tết và du lịch (Tùy theo tình hình hoạt động của Công ty).

- Cơ hội được đào tạo nâng cao kỹ năng, chuyên môn.

- Ứng viên được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động, cơ hội thăng tiến lớn.

- Chăm sóc tư vấn khách hàng dựa trên nguồn data công ty cung cấp và tự tìm kiếm, thưởng KPI theo doanh số.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác như: Du Lịch, Bảo hiểm xã hội...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Maxhouse Việt Nam

