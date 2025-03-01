Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Maxhouse Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Maxhouse Việt Nam
Mức lương
15 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 100 Nguyễn Xí Phường 26,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 35 Triệu
- Chăm sóc khách hàng cũ và kiếm khách hàng mới dựa trên cơ sở danh sách có sẵn.
- Báo cáo công việc thường xuyên cho leader.
- Tham gia tích cực các hoạt động, góp phần xây dựng đội nhóm tốt.
- Đạt KPI theo năng lực
Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu khó.
- Trung thực, giao tiếp tốt để có quan hệ với khách hàng tốt.
- Sử dụng tin học văn phòng tốt đặc biệt là Excel
- Chịu được áp lực công việc
- Nhân viên tự chuẩn bị máy tính
Tại Công Ty TNHH Maxhouse Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc 8h/ngày, nghỉ chủ nhật.
- Thu nhập: 15 - 35tr mỗi tháng, có thể lên đến hơn 40 triệu.
- Được thưởng lễ, tết và du lịch (Tùy theo tình hình hoạt động của Công ty).
- Cơ hội được đào tạo nâng cao kỹ năng, chuyên môn.
- Ứng viên được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động, cơ hội thăng tiến lớn.
- Chăm sóc tư vấn khách hàng dựa trên nguồn data công ty cung cấp và tự tìm kiếm, thưởng KPI theo doanh số.
- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác như: Du Lịch, Bảo hiểm xã hội...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Maxhouse Việt Nam
