Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Maxhouse Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu

Công Ty TNHH Maxhouse Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 01/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/04/2025
Công Ty TNHH Maxhouse Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Maxhouse Việt Nam

Mức lương
15 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 100 Nguyễn Xí Phường 26,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

- Chăm sóc khách hàng cũ và kiếm khách hàng mới dựa trên cơ sở danh sách có sẵn.
- Báo cáo công việc thường xuyên cho leader.
- Tham gia tích cực các hoạt động, góp phần xây dựng đội nhóm tốt.
- Đạt KPI theo năng lực

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu khó.
- Trung thực, giao tiếp tốt để có quan hệ với khách hàng tốt.
- Sử dụng tin học văn phòng tốt đặc biệt là Excel
- Chịu được áp lực công việc
- Nhân viên tự chuẩn bị máy tính

Tại Công Ty TNHH Maxhouse Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc 8h/ngày, nghỉ chủ nhật.
- Thu nhập: 15 - 35tr mỗi tháng, có thể lên đến hơn 40 triệu.
- Được thưởng lễ, tết và du lịch (Tùy theo tình hình hoạt động của Công ty).
- Cơ hội được đào tạo nâng cao kỹ năng, chuyên môn.
- Ứng viên được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động, cơ hội thăng tiến lớn.
- Chăm sóc tư vấn khách hàng dựa trên nguồn data công ty cung cấp và tự tìm kiếm, thưởng KPI theo doanh số.
- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác như: Du Lịch, Bảo hiểm xã hội...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Maxhouse Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Maxhouse Việt Nam

Công Ty TNHH Maxhouse Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 132 Đường Thạnh Xuân 22 - phường Thạnh Xuân - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

