Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Cường Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà Thương Mại Chung Cư Udic - Ngõ 122 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm khách hàng: Sử dụng các kênh online như Facebook, Shopee, TikTok, Lazada, Google, v.v., để tìm kiếm và tiếp cận các đối tượng khách hàng phù hợp. Giới thiệu và tư vấn các sản phẩm của công ty (mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da và tóc).

Đối tượng khách hàng bao gồm: chủ shop online, đại lý, cộng tác viên, tiệm tạp hoá, tổng kho… đang kinh doanh các mặt hàng tương tự sản phẩm của công ty.

Đi thị trường: Thực hiện việc đi thị trường trực tiếp để tìm kiếm khách hàng mới và tư vấn bán hàng.

Chăm sóc khách hàng: Duy trì liên hệ và chăm sóc khách hàng cũ

Mở rộng danh sách khách hàng: Sử dụng data khách hàng do công ty cung cấp để tìm kiếm và mở rộng tệp khách hàng mới, với mục tiêu tăng cường doanh số bán các sản phẩm của công ty.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, độ tuổi từ 23 đến 35; sinh sống tại Hà nội; sẵn sàng đi công tác các tỉnh theo kế hoạch và yêu cầu (Có công tác phí theo quy định)

Có tối thiểu 01 năm ở vị trí NVKD, NV phát triển thị trường, NV bán hàng ở các kênh GT, MT, hỗn hợp (on & off-line) mảng hàng tiêu dùng FMCG, Mỹ phẩm.

Ưu tiên ứng viên đã làm trong các đơn vị về phân phối mỹ phẩm, biết cách tìm data/đại lý tiềm năng trên các nền tảng mạng xã hội, các sàn TMĐT.

Có kiến thức, hiểu biết về đối tượng khách hàng theo khu vực quản lý. Am hiểu về các dòng mỹ phẩm, thị trường mỹ phẩm trên thị trường.

Kỹ năng giao tiếp, chủ động gặp gỡ khách hàng; Kỹ năng đàm phán, thuyết phục; Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống và ra quyết định;

Khả năng chịu áp lực cao, biết cách làm việc độc lập và hướng tới mục tiêu công việc.

Thời gian và địa điểm làm việc:

Thời gian làm việc: Thứ Hai hàng tuần họp và báo cáo tại văn phòng, các ngày còn lại chủ động lên kế hoạch và đi thị trường.

Địa điểm làm việc: Hà Nội và các tỉnh lân cận như: Lai Châu, Yên Bái, Quảng Ninh, Hà Giang, Hải Phòng, Bắc Giang, Thanh Hóa

Địa chỉ văn phòng: Tầng 4 - Toà Thương Mại Chung Cư Udic - Ngõ 122 Vĩnh Tuy, Hà Nội

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Cường Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng (Bao gồm: Lương cơ bản từ 7.700.000 - 9.500.000đ + Phụ cấp ăn trưa, điện thoại, xăng xe 2.000.000 VNĐ/tháng + Thưởng Doanh số)

Được hưởng các chính sách phúc lợi, nghỉ phép năm theo quy định của công ty.

Tháng lương 13, thưởng Lễ - Tết.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.

Được đào tạo và có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Cường Tiến

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin