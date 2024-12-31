Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Cường Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà Thương Mại Chung Cư Udic - Ngõ 122 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Quản trị đội ngũ và kết hợp tuyển dụng, đào tạo giúp nhân viên nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng làm việc, nghiệp vụ bán hàng.

Tìm kiếm data khách hàng mới, Tìm kiếm các Đại lý, Shop… bán hàng Mỹ phẩm trên các nền tảng TMĐT sau đó vạch ra kế hoạch tiếp thị cho nhân viên triển khai, thiết lập phương pháp tiếp cận trực tiếp từng loại khách hàng để bán hàng và đào tạo cho nhân viên.

Trực tiếp tư vấn/ gọi điện bán hàng cùng với các nhân viên trong nhóm; Đảm bảo mục tiêu doanh thu theo chỉ tiêu được giao, giao chỉ tiêu cho nhân viên kinh doanh. Thiết lập kế hoạch thực hiện mục tiêu và triển khai cho nhân viên kinh doanh.

Lên kế hoạch phù hợp với ngân sách để phát triển thị trường.

Thiết lập mạng lưới các khu vực bán hàng và đánh giá mức độ cạnh tranh của từng khu vực.

Theo dõi, giám sát và có sự điều chỉnh, phối hợp và hỗ trợ để chắc chắn luôn đảm bảo mục tiêu doanh số; Đưa ra mục tiêu doanh số hợp lý để từ đó lên kế hoạch và tiến hành triển khai

Đánh giá và lập các báo cáo báo cáo định kỳ với cấp trên về công việc của nhóm.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ độ tuổi từ 30 đến 40; sẵn sàng đi công tác các tỉnh theo kế hoạch và yêu cầu (Có công tác phí theo quy định)

Thành thạo kỹ năng khai thác khách hàng trên nền tảng TMĐT (Shopee, Tiki,...)

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành quản trị kinh doanh, marketing hoặc các lĩnh vực liên quan khác.

Có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí như trưởng nhóm kinh doanh hoặc các vị trí tương đương từ 2 năm trở lên.

Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán

Kỹ năng lãnh đạo, khả năng thuyết trình

Kỹ năng quản lý khách hàng

Thời gian và địa điểm làm việc:

Thời gian làm việc: Thứ Hai hàng tuần họp và báo cáo tại văn phòng, các ngày còn lại chủ động lên kế hoạch và đi thị trường.

Địa điểm làm việc: Hà Nội và các tỉnh lân cận như: Lai Châu, Yên Bái, Quảng Ninh, Hà Giang, Hải Phòng, Bắc Giang, Thanh Hóa)

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Cường Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng (Bao gồm: Lương cơ bản từ 15 - 17 triệu + Phụ cấp ăn trưa 780.000đ + Phụ cấp điện thoại 300.000đ + Doanh số)

Được hưởng các chính sách phúc lợi, nghỉ phép năm theo quy định của công ty.

Tháng lương 13, thưởng Lễ - Tết.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.

Được đào tạo và có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Cường Tiến

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin