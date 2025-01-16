Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH K.S.Terminals Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 594 - 596 cộng hòa, Phường 13,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

Quản lý đội ngũ kinh doanh của công ty

Tìm kiếm phát triển khách hàng lớn

Địa điểm làm việc: 594-596 cộng hòa, Phường 13, Tân Bình, HCM

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 30 - 40 tuổi

Bằng cấp: Đại học trở lên

Kinh nghiệm:Có kinh nghiệm quản lý ít nhất 2 năm

Biết ngoại ngữ: Anh, Hàn , Nhật đều được

Giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán, thuyết phục khách hàng,năng động , kỹ năng quản lý nhóm

Tại Công Ty TNHH K.S.Terminals Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15-20 triệu thỏa thuận theo năng lực

Thưởng lương tháng 13.

Được ký HĐLĐ, nghỉ Lễ Tết, phép năm đầy đủ theo đúng quy định của Nhà nước.

Tham gia tất cả các bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN), được hưởng đầy đủ chính sách, chế độ theo Luật lao động.

Công việc ổn định, môi trường làm việc chuyên nghiệp, được huấn luyện-đào tạo và cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH K.S.Terminals Việt Nam

