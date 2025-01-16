Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH K.S.Terminals Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH K.S.Terminals Việt Nam
Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 594
- 596 cộng hòa, Phường 13,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 16 - 20 Triệu
Quản lý đội ngũ kinh doanh của công ty
Tìm kiếm phát triển khách hàng lớn
Địa điểm làm việc: 594-596 cộng hòa, Phường 13, Tân Bình, HCM
Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 30 - 40 tuổi
Bằng cấp: Đại học trở lên
Kinh nghiệm:Có kinh nghiệm quản lý ít nhất 2 năm
Biết ngoại ngữ: Anh, Hàn , Nhật đều được
Giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán, thuyết phục khách hàng,năng động , kỹ năng quản lý nhóm
Tại Công Ty TNHH K.S.Terminals Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 15-20 triệu thỏa thuận theo năng lực
Thưởng lương tháng 13.
Được ký HĐLĐ, nghỉ Lễ Tết, phép năm đầy đủ theo đúng quy định của Nhà nước.
Tham gia tất cả các bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN), được hưởng đầy đủ chính sách, chế độ theo Luật lao động.
Công việc ổn định, môi trường làm việc chuyên nghiệp, được huấn luyện-đào tạo và cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH K.S.Terminals Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
