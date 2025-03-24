Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Phát Triển Deli Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Nghi Tàm, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

- Chăm sóc, quản lý hệ thống khách hàng hiện tại và mở rộng hệ thống khách hàng tiềm năng

- Quản lý tổn kho của NPP, nhận đơn đặt hàng, theo dõi tình trạng đơn hàng và đôn đốc khách hàng thu nợ khi đến hạn thanh toán

- Phân bổ chỉ tiêu kinh doanh, chỉ đạo triển khai và giám sát thực hiện của nhân viên cấp dưới

- Quản lý nhân sự: tuyển dụng, đào tạo, phân công công việc cho nhân viên cấp dưới

- Hỗ trợ cho nhân viên khi gặp vấn đề về doanh số cũng như xử lý tình huống phát sinh với khách hàng

- Triển khai các hoạt động MKT tại điểm bán được giao

-Thực hiện các báo cáo kinh doanh định kỳ theo quy định hoặc đột xuất.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tối thiểu 3năm kinh nghiệm ở vị trí Nhân viên kinh doanh thị trường cácngành Văn phòng phẩm, FMCG, bán lẻ...

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Yêu thích kinh doanh, có phương tiện di chuyển vì cần đi thị trường

- Vui vẻ, nhiệt tình, cởi mở với mọi người

- Biết lắng nghe, luôn chủ động và cầu tiến trong công việc

- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc

Tại Công Ty TNHH Phát Triển Deli Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 18-20tr (đã bao gồm LC+KPI)

- Thời gian làm việc: 8h-17h30 Thứ 2 - Thứ 7

- Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn

- Thưởng lễ, Tết, quý, năm, việc hiếu hỉ và quà thăm hỏi khác cho CBNV.

- Tham gia các hoạt động nội bộ: Year End Party, Team Building,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Deli Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin