Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 169 Xuân Thủy, làng Vòng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Trách nhiệm chính (70%):
Quản lý và vận hành đội ngũ Kinh doanh, quy mô từ 6-10 nhân sự
Chịu trách nhiệm về doanh số của đội nhóm theo mục tiêu kinh doanh
Khai thác và tìm kiếm khách hàng tiềm năng (Data ấm, lạnh) và xây dựng kịch bản nhằm tăng tỷ lệ chuyển đổi hợp đồng.
Xây dựng tệp khách hàng là người đi làm trên toàn quốc và người Việt Nam ở nước ngoài. Sản phẩm là tiếng Anh giao tiếp học trực tuyến.
Giám sát, đảm bảo các chỉ số chính: tỷ lệ chuyển đổi, chỉ số tăng trưởng doanh thu theo tháng
Phối hợp liên kết với các trường đại học nhằm tạo độ phủ thương hiệu và tìm kiếm khách hàng tiềm năng
Các công việc liên quan (30%):
Thực hiện phỏng vấn, sàng lọc nhân sự và chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên cấp dưới.
Thực hiện các công tác khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 23-30 tuổi.
Bằng cấp: Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí Trưởng nhóm Kinh doanh
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong Ngành Giáo dục, có thế mạnh về Telesale.
Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức vận hành đội nhóm tốt.
Kỹ năng đo lường và phân tích số liệu để xác định vấn đề và đề xuất giải pháp.
Học hỏi nhanh và có khả năng thích ứng tốt với thay đổi.
Sẵn sàng làm việc dưới áp lực, thích thử thách.
Tinh thần trách nhiệm cao và chủ động giải quyết vấn đề.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách lương:
Mức thu nhập: 18 - 25 triệu/tháng. Bao gồm: lương cứng + % hoa hồng + phụ cấp + thưởng;
Lương cứng: 10 - 15 triệu/tháng;
Phụ cấp : 35.000vnđ/ngày làm việc.
Các chính sách:
Đóng BHXH, BHYT theo quy định của công ty;
Thưởng theo KPIs, thưởng nóng, thưởng tết và phúc lợi theo cơ chế của công ty;
Nghỉ lễ theo lịch quốc gia (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu…);
Nghỉ phép năm 12 ngày/năm;
Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party …
Hưởng đầy đủ các chế độ Công Đoàn (Thưởng lễ Tết, Tết dương lịch, 08/3, 30/4, 01/5, 02/9, 20/10, 20/11 ...)
Đa dạng các hoạt động giúp gắn kết nội bộ, event hàng tuần (Happy Friday), event nội bộ (08/03, 20/10, sinh nhật tháng, Noel,…), du lịch, team building của Trung tâm và Tập đoàn HBR Holdings.
Cơ hội học tập và phát triển:
Định hướng lên Trưởng phòng kinh doanh sau 06-12 tháng;
Cơ hội học tập, cập nhật và nắm bắt các xu hướng mới nhất về AI (trí tuệ nhân tạo), marketing, kinh doanh, nhân sự, đào tạo;
Ưu đãi học phí lên tới 100% các khóa học tại Tiếng anh giao tiếp Langmaster;
Ưu đãi học phí lên tới 38% các khóa học tại IELTS LangGo;
Ưu đãi học phí lên tới 50% các khóa học tại BingGo Leaders;
Gói đào tạo phát triển năng lực tổng trị giá lên tới 100tr (Khóa đào tạo nội bộ tại Trường DN HBR và các khóa chuyên sâu bên ngoài khác).
Sử dụng thư viện công ty với đa dạng các đầu sách về kỹ năng chuyên môn, kỹ năng quản lý, kỹ năng sống,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

