Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MIGUNLIFE KOREA VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MIGUNLIFE KOREA VINA
- Hồ Chí Minh: Quyền lợi Lương cứng + hoa hồng + thưởng (Thu nhập trung bình từ [8
- 12tr] trở lên). Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết và thưởng (theo quy định của Nhà nước) Được đào tạo bài bản từ A
- Z Lộ trình thăng tiến rõ ràng Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng đội thân thiện, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Phúc lợi Thưởng doanh thu & hiệu quả công việc. Làm việc trong môi trường năng động, phát triển nghề nghiệp. Được du lịch hàng năm, chế độ ưu đãi, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tìm kiếm và tư vấn khách hàng về sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Chăm sóc khách hàng và xây dựng mối quan hệ lâu dài.
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ/sản phẩm.
Bán hàng trong quá trình chăm sóc khách hàng hoặc theo những đợt bán hàng của công ty.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chịu khó học hỏi.
Có tinh thần cầu tiến và đam mê kinh doanh.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm và kiến thức ở lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
Ưu tiên ứng viên đã từng làm tại các công ty Happy Plus, Ceragem, JM, Happy Power,...
Tại CÔNG TY TNHH MIGUNLIFE KOREA VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MIGUNLIFE KOREA VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
