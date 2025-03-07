Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MIGUNLIFE KOREA VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MIGUNLIFE KOREA VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH MIGUNLIFE KOREA VINA
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MIGUNLIFE KOREA VINA

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quyền lợi Lương cứng + hoa hồng + thưởng (Thu nhập trung bình từ [8

- 12tr] trở lên). Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết và thưởng (theo quy định của Nhà nước) Được đào tạo bài bản từ A

- Z Lộ trình thăng tiến rõ ràng Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng đội thân thiện, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Phúc lợi Thưởng doanh thu & hiệu quả công việc. Làm việc trong môi trường năng động, phát triển nghề nghiệp. Được du lịch hàng năm, chế độ ưu đãi, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tìm kiếm và tư vấn khách hàng về sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Chăm sóc khách hàng và xây dựng mối quan hệ lâu dài.
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ/sản phẩm.
Bán hàng trong quá trình chăm sóc khách hàng hoặc theo những đợt bán hàng của công ty.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chịu khó học hỏi.
Có tinh thần cầu tiến và đam mê kinh doanh.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm và kiến thức ở lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
Ưu tiên ứng viên đã từng làm tại các công ty Happy Plus, Ceragem, JM, Happy Power,...

Tại CÔNG TY TNHH MIGUNLIFE KOREA VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MIGUNLIFE KOREA VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: G13, Khu B, Đường CN5, Khu xưởng Kizuna3, KCN Tân Kim Mở Rộng, Thị trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Long An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

