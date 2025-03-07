Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VINA TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VINA TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VINA TECH
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VINA TECH

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VINA TECH

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: từ 8

- 15tr + %doanh số ( tổng thu nhập 15tr

- 30tr/tháng)

- Không áp KPI

- Được deal lương khi phỏng vấn

- Thưởng ( chuyên cần, sinh nhật, lễ, Tết, ...)

- Môi trường năng động thoải mái, không gò bó, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Triển khai kế hoạch tư vấn và hỗ trợ khách hàng
- Chăm sóc khách hàng cũ khai thác tối đa những khách hàng tiềm năng.
- Phối hợp theo sắp xếp của quản lý để công việc hiệu quả

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ở lĩnh vực tài chính chính
-Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại các công ty tài chính
- Giao tiếp tốt, có trách nhiệm đối với công việc
-Chưa có kinh nghiệm công ty sẵn sàng đào tạo chỉ cần bạn nghiêm túc với công việc

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VINA TECH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 30 triệu VND
Lương cứng: 8 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VINA TECH

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VINA TECH

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VINA TECH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 140B Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

