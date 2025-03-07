Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VINA TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VINA TECH
Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: từ 8
- 15tr + %doanh số ( tổng thu nhập 15tr
- 30tr/tháng)
- Không áp KPI
- Được deal lương khi phỏng vấn
- Thưởng ( chuyên cần, sinh nhật, lễ, Tết, ...)
- Môi trường năng động thoải mái, không gò bó, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
- Triển khai kế hoạch tư vấn và hỗ trợ khách hàng
- Chăm sóc khách hàng cũ khai thác tối đa những khách hàng tiềm năng.
- Phối hợp theo sắp xếp của quản lý để công việc hiệu quả
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm ở lĩnh vực tài chính chính
-Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại các công ty tài chính
- Giao tiếp tốt, có trách nhiệm đối với công việc
-Chưa có kinh nghiệm công ty sẵn sàng đào tạo chỉ cần bạn nghiêm túc với công việc
-Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại các công ty tài chính
- Giao tiếp tốt, có trách nhiệm đối với công việc
-Chưa có kinh nghiệm công ty sẵn sàng đào tạo chỉ cần bạn nghiêm túc với công việc
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VINA TECH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 30 triệu VND
Lương cứng: 8 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Lương cứng: 8 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VINA TECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
