Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VINA TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: từ 8 - 15tr + %doanh số ( tổng thu nhập 15tr - 30tr/tháng) - Không áp KPI - Được deal lương khi phỏng vấn - Thưởng ( chuyên cần, sinh nhật, lễ, Tết, ...) - Môi trường năng động thoải mái, không gò bó, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Triển khai kế hoạch tư vấn và hỗ trợ khách hàng

- Chăm sóc khách hàng cũ khai thác tối đa những khách hàng tiềm năng.

- Phối hợp theo sắp xếp của quản lý để công việc hiệu quả

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ở lĩnh vực tài chính chính

-Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại các công ty tài chính

- Giao tiếp tốt, có trách nhiệm đối với công việc

-Chưa có kinh nghiệm công ty sẵn sàng đào tạo chỉ cần bạn nghiêm túc với công việc

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VINA TECH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 30 triệu VND

Lương cứng: 8 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VINA TECH

