Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VINBAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VINBAR
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VINBAR

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINBAR

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Sinh nhật, Nước uống hằng ngày, Team Building, Year End Party...

- Cơ hội làm việc, học hỏi, phát triển trong một công ty năng động.

- Nhiều cơ hội thăng tiến., Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tư vấn bán hàng theo kênh được phân bổ,
- Xử lý đơn hàng online trên hệ thống,
- Trả lời tin nhắn, tư vấn khách hàng qua điện thoại, zalo, facebook,...
- Tư vấn khách hàng có sẵn, không cần tìm kiếm khách hàng,
- Tư vấn và chăm sóc khách hàng về mặt hàng Trà, nguyên liệu pha chế trà sữa, thức uống khác…
- Xử lý khiếu nại và thắc mắc của khách hàng,
- Báo cáo doanh số hàng ngày, hàng tháng, hàng quý.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tinh thần học hỏi, tiếp thu ý kiến.
- Có khả năng chủ động tổ chức công việc.
- Có khả năng phối hợp, làm việc nhóm tốt.
- Kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINBAR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINBAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VINBAR

CÔNG TY CỔ PHẦN VINBAR

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 625 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

