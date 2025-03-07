Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VINBAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Sinh nhật, Nước uống hằng ngày, Team Building, Year End Party... - Cơ hội làm việc, học hỏi, phát triển trong một công ty năng động. - Nhiều cơ hội thăng tiến., Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tư vấn bán hàng theo kênh được phân bổ,

- Xử lý đơn hàng online trên hệ thống,

- Trả lời tin nhắn, tư vấn khách hàng qua điện thoại, zalo, facebook,...

- Tư vấn khách hàng có sẵn, không cần tìm kiếm khách hàng,

- Tư vấn và chăm sóc khách hàng về mặt hàng Trà, nguyên liệu pha chế trà sữa, thức uống khác…

- Xử lý khiếu nại và thắc mắc của khách hàng,

- Báo cáo doanh số hàng ngày, hàng tháng, hàng quý.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tinh thần học hỏi, tiếp thu ý kiến.

- Có khả năng chủ động tổ chức công việc.

- Có khả năng phối hợp, làm việc nhóm tốt.

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINBAR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINBAR

