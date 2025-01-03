Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 36 - 43 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/02/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Mức lương
36 - 43 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 36 - 43 Triệu

Địa điểm làm việc:
Công ty:
Cung cấp thông tin: Thuyết trình và cung cấp thông tin về tình hình phát triển cơ sở hạ tầng, môi trường đầu tư tại địa phương.
Cung cấp thông tin:
Hướng dẫn tham quan: Dẫn dắt khách hàng tham quan thực tế khu vực công nghiệp, cơ sở hạ tầng.
Hướng dẫn tham quan:
Giao lưu và kết nối: Tạo mối quan hệ với các đại lý, ngân hàng và các đối tác hỗ trợ mở rộng từ Nhật Bản.
Giao lưu và kết nối:
Tham gia triển lãm và hội thảo: Đại diện công ty tham gia các sự kiện để quảng bá thương hiệu và kết nối đối tác.
Tham gia triển lãm và hội thảo:
Quản lý quảng cáo: Đăng tải quảng cáo trên các trang web, tạp chí và các nền tảng truyền thông khác.
Quản lý quảng cáo:

Với Mức Lương 36 - 43 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp:Giao tiếp tốt, tự tin, có khả năng thuyết trình.
Kỹ năng giao tiếp:
Kinh nghiệm làm việc:Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở bất kỳ ngành nghề hoặc loại công việc nào.
Kinh nghiệm làm việc:
Tiếng Anh:Không gặp vấn đề trong giao tiếp bằng tiếng Anh (khả năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản).
Tiếng Anh:
Kỹ năng văn phòng:Thành thạo các phần mềm cơ bản như Word, Excel, PowerPoint.
Kỹ năng văn phòng:
Điều kiện ưu tiên:
Có chứng chỉ tiếng Anh như TOEIC hoặc TOEFL.
Kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng hoặc dịch vụ khách hàng.
Kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài sẽ là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp nhà ở:Phụ cấp tối đa sẽ được thỏa thuận tùy theo yêu cầu.
Phụ cấp nhà ở:
Xe công ty:Được cấp xe để di chuyển, bao gồm cả ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ theo lịch Việt Nam.
Xe công ty:
Bữa trưa tại văn phòng:Được cung cấp bữa trưa tại công ty.
Bữa trưa tại văn phòng:
Chi phí về nước:Một lần mỗi năm, chi phí có thể thương lượng.
Chi phí về nước:
Tăng lương:Tăng lương theo tình hình kinh doanh và hiệu quả công việc.
Tăng lương:
Thưởng:Một lần mỗi năm.
Thưởng:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Công ty Nhật Bản, Công ty Trung Quốc trong các KCN tại Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội...

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

