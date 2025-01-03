Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 36 - 43 Triệu

Mức lương 36 - 43 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - KCN Phú Mỹ 3, Phước Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 36 - 43 Triệu

Địa điểm làm việc:

Công ty:

Cung cấp thông tin: Thuyết trình và cung cấp thông tin về tình hình phát triển cơ sở hạ tầng, môi trường đầu tư tại địa phương.

Hướng dẫn tham quan: Dẫn dắt khách hàng tham quan thực tế khu vực công nghiệp, cơ sở hạ tầng.

Giao lưu và kết nối: Tạo mối quan hệ với các đại lý, ngân hàng và các đối tác hỗ trợ mở rộng từ Nhật Bản.

Tham gia triển lãm và hội thảo: Đại diện công ty tham gia các sự kiện để quảng bá thương hiệu và kết nối đối tác.

Quản lý quảng cáo: Đăng tải quảng cáo trên các trang web, tạp chí và các nền tảng truyền thông khác.

Với Mức Lương 36 - 43 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp:Giao tiếp tốt, tự tin, có khả năng thuyết trình.

Kinh nghiệm làm việc:Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở bất kỳ ngành nghề hoặc loại công việc nào.

Tiếng Anh:Không gặp vấn đề trong giao tiếp bằng tiếng Anh (khả năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản).

Kỹ năng văn phòng:Thành thạo các phần mềm cơ bản như Word, Excel, PowerPoint.

Điều kiện ưu tiên:

Có chứng chỉ tiếng Anh như TOEIC hoặc TOEFL.

Kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng hoặc dịch vụ khách hàng.

Kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài sẽ là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp nhà ở:Phụ cấp tối đa sẽ được thỏa thuận tùy theo yêu cầu.

Xe công ty:Được cấp xe để di chuyển, bao gồm cả ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ theo lịch Việt Nam.

Bữa trưa tại văn phòng:Được cung cấp bữa trưa tại công ty.

Chi phí về nước:Một lần mỗi năm, chi phí có thể thương lượng.

Tăng lương:Tăng lương theo tình hình kinh doanh và hiệu quả công việc.

Thưởng:Một lần mỗi năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

