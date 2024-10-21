Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TM GIA CÔNG QUỐC TẾ ĐẾ DƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 423/27/11 (9NT) Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11 - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Lĩnh vực kinh doanh: thiết bị cơ khí, tự động hóa

- Tìm kiếm và phát triển duy trì mối quan hệ với khách hàng

- Lên lịch gặp gỡ và đàm phán trực tiếp với khách hàng

- Đi công tác trong phạm vi quản lý để phát triển thị trường.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận, giám đốc.

- Công việc cụ thể sẽ trao đổi, hướng dẫn chi tiết trong quá trình phỏng vấn, thử việc.

Yêu Cầu Công Việc

- Tuổi từ 23 - 29

- Thành thạo tin học văn phòng (word, excel...)

- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

- Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về điện, động cơ, thiết bị cơ khí, tự động hóa.

- Nhiệt tình, cẩn thận, trung thực và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TM GIA CÔNG QUỐC TẾ ĐẾ DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương căn bản từ: 8 - 10 triệu/ tháng. Chưa tính Hoa hồng

=> Thu nhập trung bình từ 15 - 30 triệu/ tháng

- Thưởng theo kết quả kinh doanh

- Mức lương, thưởng, quyền lợi sẽ xứng đáng với năng lực làm việc, có thể thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn.

- Hỗ trợ chi phí công tác như tiền điện thoại thoại, tiền xăng.

- Xem xét tăng lương theo năng lực

- Lương tháng 13

- Nghỉ phép năm, Lễ Tết theo qui định

- Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo qui định, ký kết Hợp đồng lao động sau thời gian thử việc

- Du lịch hằng năm cùng công ty

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, hòa đồng.

- Được đào tạo kiến thức, kỹ năng bán hàng, kỹ năng đi thị trường khi chưa có kinh nghiệm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM GIA CÔNG QUỐC TẾ ĐẾ DƯƠNG

