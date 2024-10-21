Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VIỆT PHÚ ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 36/8/15 Huỳnh Thiện Lộc, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

• Tìm hiểu thị trường bán hàng online, tìm kiếm khách hàng, đối tác tiềm năng thông qua kênh online (Google, Facebook, Tiktok, Shopee...) • Đăng bài quảng cáo, viết nội dung giới thiệu sản phẩm và thiết kế cơ bản hình ảnh sản phẩm. • Liên hệ báo giá, tư vấn sản phẩm với khách hàng. • Theo dõi đơn hàng, tiếp nhận phản ánh và thông tin từ khách hàng. • Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng • Quản lý việc bán hàng, theo dõi các đơn hàng và công nợ. • Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hàng cung ứng tới khách hàng đảm bảo về số lượng và chất lượng, đúng yêu cầu. • Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

• Báo cáo tuần, tháng theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm về ngành thực phẩm là lợi thế.

• Năng động, linh hoạt xử lý các tình huống hỗ trợ khách hàng

• Giao tiếp tốt.

• Trung thực, có tính tổ chức và kỷ luật cao, có khả năng chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH VIỆT PHÚ ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng 8 đến 10 triệu + thưởng hoa hồng bán hàng.

• Thưởng theo đánh giá thực hiện công việc, theo quy định của Công ty.

• Thưởng tháng 13 và Chế độ BHXH đầy đủ, phúc lợi theo chính sách và qui định công ty.

• Xét tăng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIỆT PHÚ ĐẠT

