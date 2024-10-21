Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH PHÚ ELECTRIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Toà nhà VC House, 399B Trường Chinh, P. 14, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới.

• Khai thác nguồn khách hàng tiềm năng được công ty phân bổ.

• Duy trì và chăm sóc khách hàng hiện hữu.

• Hỗ trợ các dự án đang triển khai của công ty.

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng các ngành Kinh tế, Kỹ thuật liên quan...

• Trên 1 năm kinh nghiệm sales thiết bị kỹ thuật.

• Khả năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, ngoại hình ưa nhìn.

• Thái độ (Attitude):

o Cầu tiến, chủ động trong công việc

o Nhạy bén, nắm bắt mong muốn của khách hàng, làm chủ và xử lý tình huống

o Kiên trì theo đuổi mục tiêu

• Kỹ năng (Skill):

o Kỹ năng khai thác thông tin

o Kỹ năng chăm sóc khách hàng

o Kỹ năng duy trì quan hệ khách hàng

o Kỹ năng hoạch định và triển khai kế hoạch

• Kiến thức (Knowledge):

o Có hiểu biết cơ bản về ngành công nghiệp nặng, điện, xây dựng, cơ khí, ME...

o Kiến thức chuyên ngành sẽ được đào tạo

o Thành thạo tin học văn phòng.

o Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH PHÚ ELECTRIC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 9 - 15 triệu.

• Hưởng đến 2% doanh thu cá nhân đơn hàng máy phát điện, 5% đơn hàng bảo trì bảo dưỡng máy phát điện.

• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

• Hưởng tối thiểu 12 ngày nghỉ phép năm/ ngày công tương ứng.

• Đánh giá xét tăng lương/ thưởng vào tháng 12 hằng năm.

• Chế độ công ty hấp dẫn: du lịch hàng năm, team building, hội họp cuối năm,...

• Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.

• Thưởng tháng 13 & tất cả các ngày lễ tết.

• Phụ cấp công tác phí cao, có xe đưa rước khi đi công tác.

• Đầy đủ trang thiết bị làm việc, phúc lợi, công tác phí... theo luật lao động Việt Nam và các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

• Môi trường làm việc trẻ, dân chủ, hiện đại, năng động, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH PHÚ ELECTRIC

