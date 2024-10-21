Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MOHODO CONSUMER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MOHODO CONSUMER
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 629 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
– Liên hệ tư vấn và thuyết phục các đối tượng khách hàng, doanh nghiệp về sản phẩm nông sản (F&B, FCMG).
– Gặp gỡ trao đổi và duy trì mạng lưới khách hàng có sẵn và đối tác tiềm năng ngoài thị trường.
– Thực hiện doanh số theo kế hoạch đề ra.
– Chăm sóc khách hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có).
– Báo cáo và thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của Quản lý, Ban lãnh đạo.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, tuổi dưới 40.
– Kỹ năng giao tiếp, khéo léo trong xây dựng mối quan hệ.
– Kỹ năng xử lý tình huống.
– Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng từ 6 tháng trở lên (Trực tuyến, trực tiếp trong ngành F&B, FMCG, Kênh bán hàng GT, MT, Horeca).
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MOHODO CONSUMER Thì Được Hưởng Những Gì
– Thu nhập: Từ 8.000.000 - 15.000.000 trở lên (Lương cơ bản + % Thưởng theo doanh thu).
– Ký HĐLĐ, Tham gia BHXH, BHYT,...
– Thưởng Lễ, Tết, Lương T13, Chính sách phúc lợi đầy đủ.
– Môi trường trẻ, năng động, đồng nghiệp hỗ trợ.
– Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (8g - 17g30) và Sáng Thứ 7 (8g -12g).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MOHODO CONSUMER
