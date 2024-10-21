Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thang Máy Đại Vĩnh Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 49 Kênh Tân Hóa, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Tư vấn khách hàng có sẵn và tìm kiếm và xây dựng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác tại khu vực được giao

Thu thâp nguồn thông tin từ công trình, thông số từ khách hàng để lên phương án báo giá

Giới thiệu, tư vấn, quảng bá sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu của công ty đến các khách hàng đối tác

Xây dựng hệ thống khách hàng tiềm năng để nâng cao hiệu quả trong công tác chăm sóc và tư vân sản phẩm

Hoàn thành và vượt chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh và doanh số, số lượng hợp đồng đã được lên kế hoạch mục tiêu

Phối hợp với các phòng ban trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh tế

Phối hợp và đảm bảo công tác thu hồi công nợ của khách hàng đúng quy định

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.

- Mối quan hệ trong ngành là một lợi thế

- Chịu khó học hỏi và tìm hiểu, tự tin, tham vọng và muốn thể hiện bản thân trong lĩnh vực kinh doanh rất tiềm năng.

- Thái độ làm việc tích cực và khả năng chịu được áp lực, hướng tới các mục tiêu.

- Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật, Xây dựng... hoặc các ngành khác có liên quan là một điểm cộng.

Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật, Xây dựng

- Có kinh nghiệm bán hàng, kinh doanh và có sự đam mê kinh doanh. - Chuyên sale các ngành cơ khí công nghiệp (máy móc) - Đi công tác được

Ưu tiên các bạn tính cách thật thà, chịu khó. Còn lại có đội ngũ nhân viên công ty sẵn sàng giúp đỡ.

Tại Công ty TNHH Thang Máy Đại Vĩnh Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

Chưa có kinh nghiệm vào được đào tạo

- Lương căn bản thỏa thuận theo năng lực (từ 10 triệu), thu nhập không giới hạn 30 triệu ++

- Chính sách hoa hồng hấp dẫn.

- Thưởng KPI tháng, quý, năm

- Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện và được sự hỗ trợ để phát huy tối đa khả năng của nhân viên.

- Được đào tạo kiến thức sản phẩm, kiến thức xây dựng, kỹ năng bán hàng

- Cơ hội được học hỏi, nâng cao trình độ và được đào tạo các khóa học bên ngoài để nâng cao trình độ chuyên môn do công ty tài trợ.

- Do quy mô công ty đang mở rộng nên cơ hội thăng tiến và phát triển công việc lên các vị trí quản lý cao.

- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN và 12 ngày phép năm) và các quyền lợi khác theo quy định của nhà nước và thỏa ước lao động của công ty (lương tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh, lễ, tết,....)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thang Máy Đại Vĩnh Hưng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin