Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 230A Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

- Khai thác và chăm sóc khách hàng công ty có sẵn và tìm khách hàng mới.
- Triển khai các chương trình bán hàng đến với khách
- Làm việc tại các quận TPHCM và tỉnh lân cận
- Sale thị trường GT ( Vị trí này đòi hỏi đi thị trường và di chuyển nhiều).
- Làm việc với nhà phân phối, Đại lý, Đối tác bán hàng, khách lẻ.
- Kiểm tra, đối soát kho vận, hàng hóa xuất nhập tồn với các đối tác bán hàng, đại lý.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực Đồ uống/ Thực Phẩm

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm về lĩnh vực Đồ uống/ Thực phẩm
- Năng động, trung thực, chủ động.
- Cẩn thận, nhiệt tình, chăm chỉ , trung thực, năng động.
- Tốt nghiệp trình độ 12/12 trở lên

Tại CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập : 15 triệu - 20 triệu ( bao gồm lương cơ bản + phụ cấp + 5% hoa hồng của tháng, quý, năm )
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Hưởng 12 ngày phép năm khi ký hợp đồng làm việc chính thức sau 2 tháng thử việc
- Thưởng Tết lương tháng 13 và thưởng cuối năm, thưởng theo kết quả làm việc.
- Được nghỉ các ngày lễ theo quy định nhà nước.
- Được làm việc trong môi trường năng động, có cơ hội phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 230A Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

