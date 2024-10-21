Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 230A Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

- Khai thác và chăm sóc khách hàng công ty có sẵn và tìm khách hàng mới.

- Triển khai các chương trình bán hàng đến với khách

- Làm việc tại các quận TPHCM và tỉnh lân cận

- Sale thị trường GT ( Vị trí này đòi hỏi đi thị trường và di chuyển nhiều).

- Làm việc với nhà phân phối, Đại lý, Đối tác bán hàng, khách lẻ.

- Kiểm tra, đối soát kho vận, hàng hóa xuất nhập tồn với các đối tác bán hàng, đại lý.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực Đồ uống/ Thực Phẩm

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm về lĩnh vực Đồ uống/ Thực phẩm

- Năng động, trung thực, chủ động.

- Cẩn thận, nhiệt tình, chăm chỉ , trung thực, năng động.

- Tốt nghiệp trình độ 12/12 trở lên

Tại CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập : 15 triệu - 20 triệu ( bao gồm lương cơ bản + phụ cấp + 5% hoa hồng của tháng, quý, năm )

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Hưởng 12 ngày phép năm khi ký hợp đồng làm việc chính thức sau 2 tháng thử việc

- Thưởng Tết lương tháng 13 và thưởng cuối năm, thưởng theo kết quả làm việc.

- Được nghỉ các ngày lễ theo quy định nhà nước.

- Được làm việc trong môi trường năng động, có cơ hội phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP

