Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SPEED làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SPEED
Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- số nhà 24 ngõ 168 Giáp Bát, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 7 Triệu
• Tìm kiếm khách hàng trên fanpage facebook, các sàn TMĐT, các chợ TMĐT, Tiktok, Instagram
• Chăm sóc các sàn thương mại điện tử, chợ điện tử
• Live tiktok
• Chăm sóc khách hàng: mới & cũ
• Duy trì và phát triển các kênh bán hàng
• Các công việc liên quan đến kinh doanh & bán hàng
Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chưa có kinh nghiệm được đào tạo
Làm việc chủ động. Có tinh thần làm việc theo nhóm
Làm việc chủ động. Có tinh thần làm việc theo nhóm
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SPEED Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 45 triệu VND
Được đào tạo về bán hàng Offline, tìm kiếm khách hàng Online và bán hàng qua các kênh Thương mại điện tử
Định hướng công việc lâu dài, ổn định, phát triển năng lực cá nhân
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Phụ cấp Xăng xe, Cước điện thoại
Thiết bị làm việc : Được cấp Máy tính, Điện thoại
Team building, Thưởng hiệu quả làm việc, Thưởng tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SPEED
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
