Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SPEED làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số nhà 24 ngõ 168 Giáp Bát, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

• Tìm kiếm khách hàng trên fanpage facebook, các sàn TMĐT, các chợ TMĐT, Tiktok, Instagram

• Chăm sóc các sàn thương mại điện tử, chợ điện tử

• Live tiktok

• Chăm sóc khách hàng: mới & cũ

• Duy trì và phát triển các kênh bán hàng

• Các công việc liên quan đến kinh doanh & bán hàng

Chưa có kinh nghiệm được đào tạo

Làm việc chủ động. Có tinh thần làm việc theo nhóm

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SPEED Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 45 triệu VND

Được đào tạo về bán hàng Offline, tìm kiếm khách hàng Online và bán hàng qua các kênh Thương mại điện tử

Định hướng công việc lâu dài, ổn định, phát triển năng lực cá nhân

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Phụ cấp Xăng xe, Cước điện thoại

Thiết bị làm việc : Được cấp Máy tính, Điện thoại

Team building, Thưởng hiệu quả làm việc, Thưởng tháng 13

