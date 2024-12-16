Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Vegood làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 8 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Vegood
Ngày đăng tuyển: 16/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/01/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Vegood

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Vegood

Mức lương
5 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 291

- 295 Âu Cơ , Phú Trung, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 8 Triệu

Tư vấn bán hàng tại siêu thị mini và các kênh online
Chăm sản phẩm hàng hóa, đầy đủ, thanh toán hóa đơn cho khách
Sắp xếp trưng bày sản phẩm, đóng gói hàng hóa tại cửa hàng
Kiểm đếm sản phẩm tại cửa hàng sau mỗi ca làm việc
Thời gian làm việc: Xoay ca 8h/ ngày (Nghỉ 1 ngày/ tuần), Nhân viên thử việc trước ngày 15 sẽ được off 1 ngày (trong suốt 15 ngày thử việc, bạn sẽ dc chọn off 1 ngày)

Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp tốt
Tác phong năng động,nhiệt tình trong công việc
Có thái độ dấn thân và chịu được áp lực công việc cao
Đảm bảo giờ giấc đi làm và tăng ca đúng thoả thuận ,không bị ảnh hưởng chi phối bởi việc khác
Làm đến hết ngày 30 tết âm lịch
Các yêu cầu khác sẽ được đào tạo thêm khi nhận việc

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Vegood Thì Được Hưởng Những Gì

Review lương 6 tháng 1 lần
1 Tuần đc off 1 ngày bất kỳ (Ko phải T7, chủ nhật, và các ngày lễ )
Tembuiding hằng năm (Phú Quốc, Nha Trang, Vũng Tàu,...)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, gắn bó lâu dài.
Làm việc tại cửa hàng. Sạch sẽ. Khách hàng thân thiện
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Môi trường làm việc trẻ trung năng động
Được đào tạo và tham gia các khóa huấn luyện để nâng cao kỹ năng
Lương tháng 13
Bảo hiểm y tế
12 ngày phép năm
Làm đến hết 30 tết (Nghỉ tết mùng 1 đến hết mùng 7 )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Vegood

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Vegood

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Vegood

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 297 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

