Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Vegood làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 8 Triệu

Mức lương 5 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 291 - 295 Âu Cơ , Phú Trung, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 8 Triệu

Tư vấn bán hàng tại siêu thị mini và các kênh online

Chăm sản phẩm hàng hóa, đầy đủ, thanh toán hóa đơn cho khách

Sắp xếp trưng bày sản phẩm, đóng gói hàng hóa tại cửa hàng

Kiểm đếm sản phẩm tại cửa hàng sau mỗi ca làm việc

Thời gian làm việc: Xoay ca 8h/ ngày (Nghỉ 1 ngày/ tuần), Nhân viên thử việc trước ngày 15 sẽ được off 1 ngày (trong suốt 15 ngày thử việc, bạn sẽ dc chọn off 1 ngày)

Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp tốt

Tác phong năng động,nhiệt tình trong công việc

Có thái độ dấn thân và chịu được áp lực công việc cao

Đảm bảo giờ giấc đi làm và tăng ca đúng thoả thuận ,không bị ảnh hưởng chi phối bởi việc khác

Làm đến hết ngày 30 tết âm lịch

Các yêu cầu khác sẽ được đào tạo thêm khi nhận việc

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Vegood Thì Được Hưởng Những Gì

Review lương 6 tháng 1 lần

1 Tuần đc off 1 ngày bất kỳ (Ko phải T7, chủ nhật, và các ngày lễ )

Tembuiding hằng năm (Phú Quốc, Nha Trang, Vũng Tàu,...)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, gắn bó lâu dài.

Làm việc tại cửa hàng. Sạch sẽ. Khách hàng thân thiện

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Môi trường làm việc trẻ trung năng động

Được đào tạo và tham gia các khóa huấn luyện để nâng cao kỹ năng

Lương tháng 13

Bảo hiểm y tế

12 ngày phép năm

Làm đến hết 30 tết (Nghỉ tết mùng 1 đến hết mùng 7 )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Vegood

