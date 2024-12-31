Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MIA RETAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 8 Triệu

Mức lương 5 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 117 Bạch Đằng, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 8 Triệu

Tư vấn bán hàng theo quy trình và quy định.

Giải đáp thắc mắc của khách hàng.

Thực hiện vệ sinh, trưng bày sản phẩm theo quy định.

Báo cáo tình trạng sử dụng của các loại quầy, kệ trưng bày sản phẩm; thiết bị, công cụ dụng cụ bao gồm: máy tính, camera...; kiểm đếm sản phẩm theo quy trình kiểm kê định kỳ.

Địa điểm làm việc:

MIA Cộng Hòa: 415 Cộng Hòa, P.15, Quận Tân Bình, TPHCM.

MIA Cộng Hòa:

MIA TTTM - Herschel: 101 đường Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM.

MIA TTTM - Herschel

Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên.

Có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí bán hàng tại các cửa hàng, siêu thị, TTTM.

Thái độ thân thiện, cởi mở, hoạt bát, nhanh nhẹn và thanh lịch trong giao tiếp. Không nói lắp, nói ngọng.

Ngoại hình ưa nhìn, cân đối, miệng cười rạng rỡ. Không xăm hình ảnh ở vị trí dễ nhìn thấy.

Yêu thích công việc tư vấn và phục vụ khách hàng.

Có thể tư vấn bằng tiếng anh là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIA RETAIL Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách lương thưởng đầy đủ, rõ ràng.

Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh.

Đóng BHXH, BHYT theo quy định Nhà nước.

Phép năm: 12 ngày / năm.

Cơ hội thăng tiến nội bộ như trở thành Trợ lý và có thể lên đến Quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIA RETAIL

