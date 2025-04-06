Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Quảng Bá Và Khai Thác Du Lịch Địa Phương BAB GROUP làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Quảng Bá Và Khai Thác Du Lịch Địa Phương BAB GROUP
Ngày đăng tuyển: 06/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/05/2025
Công Ty Cổ Phần Quảng Bá Và Khai Thác Du Lịch Địa Phương BAB GROUP

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Quảng Bá Và Khai Thác Du Lịch Địa Phương BAB GROUP

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 30 Đông Kinh Nghĩa Thục, Sơ Trà, Sơn Trà, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Tìm kiếm và liên kết hợp tác với các doanh nghiệp có sản phẩm du lịch địa phương và đặc sản địa phương.
Đàm phán, thương lượng và xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững với đối tác.
Kết nối các đối tác địa phương với các đại lý du lịch nhằm mục tiêu phân phối và quảng bá sản phẩm.
Hỗ trợ xây dựng kế hoạch phân phối, chiến lược quảng bá sản phẩm du lịch và đặc sản địa phương.
Theo dõi, đánh giá hiệu quả hợp tác và đề xuất giải pháp cải thiện.
Tham gia các sự kiện, hội thảo nhằm mở rộng mạng lưới đối tác và quảng bá dự án BAB.
Cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ với các giải pháp tối ưu thông qua gói setup marketing toàn diện, được thiết kế riêng cho doanh nghiệp địa phương.
Thúc đẩy phát triển kinh doanh sản phẩm đại lý du lịch địa phương

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên ngành du lịch hoặc phân phối dịch vụ sản phẩm địa phương.
Giao tiếp, đàm phán và thuyết phục xuất sắc.
Xây dựng mối quan hệ đối tác lâu dài.
Lập kế hoạch và quản lý công việc hiệu quả.
Hiểu biết về thị trường du lịch và đặc sản địa phương là một lợi thế.
Tinh thần làm việc chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cao.

Tại Công Ty Cổ Phần Quảng Bá Và Khai Thác Du Lịch Địa Phương BAB GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cơ bản 7 tr + Hoa hồng hấp dẫn theo kết quả kinh doanh.
Được tham gia đào tạo chuyên sâu về kỹ năng kinh doanh và kiến thức ngành.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động sáng tạo và cơ hội phát triển nghề nghiệp một cách đột phá.
Đóng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định.
Tham gia các chương trình thưởng và phúc lợi từ công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Quảng Bá Và Khai Thác Du Lịch Địa Phương BAB GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Quảng Bá Và Khai Thác Du Lịch Địa Phương BAB GROUP

Công Ty Cổ Phần Quảng Bá Và Khai Thác Du Lịch Địa Phương BAB GROUP

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 30 Đông Kinh Nghĩa Thục, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

