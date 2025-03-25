Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY THÀNH CỦA làm việc tại Nghệ An thu nhập 6 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY THÀNH CỦA
Mức lương
6 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Nghệ An:
- 135 Lý Thường Kiệt., Lê Lợi, thành phố Vinh, Nghệ An, Thành phố Vĩnh Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 20 Triệu
- Tư vấn dịch vụ bán hàng điện máy qua điện thoại và các nền tảng online.
- Chăm sóc khách hàng, cập nhật thông tin data khách hàng.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có tinh thần cầu tiến.
- Chịu khó, có trách nhiệm và cam kết với công việc.
- Có giọng nói dễ nghe, rõ ràng, tự tin khi giao tiếp qua điện thoại.
- Ưu tiên ứng viên có kiến thức hoặc đam mê về ngành điện máy.
Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY THÀNH CỦA Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 5,500,000 VNĐ – 8,000,000 VNĐ ( Tùy năng lực) + Hoa hồng, thưởng KPI; Tổng thu nhập từ 20 triệu đến không giới hạn.
5,500,000 VNĐ – 8,000,000 VNĐ
- Lương tháng 13, thưởng lễ tết theo quy định.
- Chính sách tăng lương định kỳ, hoặc tăng lương đặc biệt theo thành tích công việc.
- Các phụ cấp khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY THÀNH CỦA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
