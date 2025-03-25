Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY THÀNH CỦA làm việc tại Nghệ An thu nhập 6 - 20 Triệu

Mức lương 6 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - 135 Lý Thường Kiệt., Lê Lợi, thành phố Vinh, Nghệ An, Thành phố Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

- Tư vấn dịch vụ bán hàng điện máy qua điện thoại và các nền tảng online.

- Chăm sóc khách hàng, cập nhật thông tin data khách hàng.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tinh thần cầu tiến.

- Chịu khó, có trách nhiệm và cam kết với công việc.

- Có giọng nói dễ nghe, rõ ràng, tự tin khi giao tiếp qua điện thoại.

- Ưu tiên ứng viên có kiến thức hoặc đam mê về ngành điện máy.

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY THÀNH CỦA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 5,500,000 VNĐ – 8,000,000 VNĐ ( Tùy năng lực) + Hoa hồng, thưởng KPI; Tổng thu nhập từ 20 triệu đến không giới hạn.

- Lương tháng 13, thưởng lễ tết theo quy định.

- Chính sách tăng lương định kỳ, hoặc tăng lương đặc biệt theo thành tích công việc.

- Các phụ cấp khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY THÀNH CỦA

