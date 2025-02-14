Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tư Vấn - Thương Mại Khánh Linh làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Tư Vấn - Thương Mại Khánh Linh
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Tư Vấn - Thương Mại Khánh Linh

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Nghệ An:

- 22H (tầng trệt), chung cư CT6A, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Xã Vĩnh Ngọc,Khánh Hòa, Thành phố Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tư vấn sản phẩm công ty cho KH tiềm năng theo data có sẵn; chăm sóc KH đã sử dụng sản phẩm của công ty qua điện thoại như:
- Thành lập doanh nghiệp, thay đổi giấy phép kinh doanh
- Dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toán.
- Hóa đơn điện tử
- Chứng thư các sản phẩm, dịch vụ khác liên quan đến doanh nghiệp

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

. Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng trở lên ưu tiên chuyên ngành kinh tế, ngoại thương
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm nhân viên kinh doanh và telesales
- Có laptop
- Nắm bắt nhanh nhạy thị trường
- Khả năng tổng hợp số liệu báo cáo
- Thành thạo vi tính văn phòng
- Có tinh thần cầu tiến, mong muốn hoàn thiện, phát triển bản thân.

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn - Thương Mại Khánh Linh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng + % Doanh số + Thưởng, dao động từ 8 - 20triệu/ tháng
- Du lịch cùng công ty 1 năm / 1 lần
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN
- Được tham gia đào tạo và thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn - Thương Mại Khánh Linh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 232/17 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam

