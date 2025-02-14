Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tư Vấn - Thương Mại Khánh Linh làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - 22H (tầng trệt), chung cư CT6A, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Xã Vĩnh Ngọc,Khánh Hòa, Thành phố Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tư vấn sản phẩm công ty cho KH tiềm năng theo data có sẵn; chăm sóc KH đã sử dụng sản phẩm của công ty qua điện thoại như:

- Thành lập doanh nghiệp, thay đổi giấy phép kinh doanh

- Dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toán.

- Hóa đơn điện tử

- Chứng thư các sản phẩm, dịch vụ khác liên quan đến doanh nghiệp

Yêu Cầu Công Việc

. Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng trở lên ưu tiên chuyên ngành kinh tế, ngoại thương

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm nhân viên kinh doanh và telesales

- Có laptop

- Nắm bắt nhanh nhạy thị trường

- Khả năng tổng hợp số liệu báo cáo

- Thành thạo vi tính văn phòng

- Có tinh thần cầu tiến, mong muốn hoàn thiện, phát triển bản thân.

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn - Thương Mại Khánh Linh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng + % Doanh số + Thưởng, dao động từ 8 - 20triệu/ tháng

- Du lịch cùng công ty 1 năm / 1 lần

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN

- Được tham gia đào tạo và thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn - Thương Mại Khánh Linh

