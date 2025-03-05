Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH MINHY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 179 - 181 Nguyễn Trãi P2 Quận 5,Hồ Chí Minh, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Tư vấn bán hàng qua các kênh online như Facebook, Zalo, Shopee, Tiktok, Website,…

Chốt đơn hàng và hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua hàng.

Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi mua hàng, giải đáp thắc mắc về sản phẩm và chính sách đổi/trả.

Quản lý và cập nhật thông tin sản phẩm trên các kênh bán hàng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đặc biệt là khách hàng trung niên để tạo sự tin tưởng.

Phối hợp với bộ phận Marketing để triển khai các chương trình khuyến mãi, livestream, mini game, quảng cáo sản phẩm.

Theo dõi đơn hàng, cập nhật tình trạng giao hàng và xử lý khi có vấn đề phát sinh.

Báo cáo doanh thu và hiệu quả kinh doanh định kỳ theo tuần/tháng/quý.

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp tốt, tư vấn nhiệt tình

Học và tiếp thu hiểu về khách hàng trung niên

Có kinh nghiệm bán hàng online, ưu tiên đã từng bán hàng thời trang

Yêu cầu có laptop

Tại HỘ KINH DOANH MINHY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 6.000.000 VND + (Hoa hồng 30k/sản phẩm)

Có hỗ trợ cơm trưa

Lương NET/tháng

Làm việc từ 8h sáng - 22h tối T2 - T7

Môi trường làm việc vui vẻ, hoà đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH MINHY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.