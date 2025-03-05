Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH MINHY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại HỘ KINH DOANH MINHY
- Hồ Chí Minh:
- 179
- 181 Nguyễn Trãi P2 Quận 5,Hồ Chí Minh, Quận 5
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
Tư vấn bán hàng qua các kênh online như Facebook, Zalo, Shopee, Tiktok, Website,…
Chốt đơn hàng và hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua hàng.
Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi mua hàng, giải đáp thắc mắc về sản phẩm và chính sách đổi/trả.
Quản lý và cập nhật thông tin sản phẩm trên các kênh bán hàng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đặc biệt là khách hàng trung niên để tạo sự tin tưởng.
Phối hợp với bộ phận Marketing để triển khai các chương trình khuyến mãi, livestream, mini game, quảng cáo sản phẩm.
Theo dõi đơn hàng, cập nhật tình trạng giao hàng và xử lý khi có vấn đề phát sinh.
Báo cáo doanh thu và hiệu quả kinh doanh định kỳ theo tuần/tháng/quý.
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Học và tiếp thu hiểu về khách hàng trung niên
Có kinh nghiệm bán hàng online, ưu tiên đã từng bán hàng thời trang
Yêu cầu có laptop
Tại HỘ KINH DOANH MINHY Thì Được Hưởng Những Gì
Có hỗ trợ cơm trưa
Lương NET/tháng
Làm việc từ 8h sáng - 22h tối T2 - T7
Môi trường làm việc vui vẻ, hoà đồng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH MINHY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
